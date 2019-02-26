"Пьяный клоун": рассказавший анекдот Порошенко прилюдно опозорился

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз отличился. На молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком лидер Незалежной явно пребывал в "веселом" состоянии, шутил и даже умудрился станцевать перед студентами.



В своем выступлении Петр Порошенко затронул тему евроинтеграции. Банальными словами лидер Незалежной говорить о ней не стал и решил вспомнить бородатый анекдот об украинской делегации на Кубе, которая решила привить жителям Острова свободы трудовую дисциплину и отучить их танцевать самбу.



Кубинцы, продолжил Порошенко, собрали митинг под лозунгом "Давайте работать! Самбе – нет!", однако быстро превратили его в песню и начали танцевать. Под конец анекдота Петр Алексеевич даже продемонстрировал несколько движений, вызвав у собравшихся в зале смех.

Так Порошенко провел аналогию с ситуацией на Украине, сообщает сайт телеканала "Царьград". Большинство граждан на словах поддерживают курс на сближение с Европой, но не хотят приложить для этого усилия, посетовал лидер Незалежной. "Найти кого-нибудь, кто против – нет, а как собираемся..." – заключил Петр Порошенко.

В Сети юмористические потуги политика не оценили. Порошенко назвали пьяным клоуном и отметили, что серьезно говорить о евроинтеграции Украины нельзя.

Пьяный клоун Порошенко рассказал украинцам анекдот о евроинтеграции. Все правильно - серьезно говорить об этом позорище нельзя. pic.twitter.com/gshF9sRJ6R — Константин Симонов (@ich_Mitra) 26 февраля 2019 г.

Чем ближе выборы, тем более громкие заявления делает украинский лидер. Накануне он сообщил о победе над Кремлем, который, со слов Порошенко, собирался расчленить Украину.

По словам главы государства, Москва якобы изначально пыталась уговорить Западную Украину, а когда поняла, что это невозможно, попыталась разделить страну по Днепру. По всей видимости, этот сюжет Порошенко также придумал в алкогольном угаре.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 человека. Петр Порошенко в предвыборной гонке проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.