В Кремле посмеялись над провалом расследования США
Доклад Мюллера содержит обвинения в адрес Москвы о ее вмешательстве в американские выборы. Все эти выводы спецпрокурора США несостоятельны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России в плане вмешательства в выборные дела США, – мы считаем их несостоятельными. Ибо даже та краткая информация, которая указана в этой выжимке, не имеет под собой никаких оснований", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что самого доклада Мюллера никто не видел. Обществу представлена некая выжимка, резюме документа, так что комментировать в деталях творчество комиссии Мюллера в Москве не могут.
Песков напомнил неизменную позицию России. "Наша страна не вмешивалась во внутренние дела других стран, в том числе США, включая электоральные процессы. Не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться. И категорически против вмешательства других стран в наши внутренние дела", – цитирует его РИА Новости.
Напомним, что Минюст США опубликовал основные выводы доклада Мюллера по итогам "российского расследования". В документе указано, что Кремль вмешивался в американские выборы 2016 года – якобы сделали это хакеры. С Дональда Трампа обвинения сняты: утверждается, что американский президент в сговоре с Москвой не состоял.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал доклад Мюллера внутриполитической реабилитацией американского президента. Его поддержал эксперт из Института США и Канады РАН Владимир Васильев: по его словам, выводы комиссии Мюллера открывают перед Трампом перспективы выдвижения на второй срок. К сожалению, в отношениях Вашингтона и Москвы публикация доклада Мюллера едва ли что-то изменит, считают эксперты.
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