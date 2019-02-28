Трамп превращает Зеленского в послушную куклу

В Вашингтоне внимательно следят за подготовкой к президентским выборам на Украине. Президент Дональд Трамп дал команду своим дипломатам взять в оборот артиста Владимира Зеленского, который с большой долей вероятности может стать новым главой Незалежной.

Чем ближе выборы, тем больше внимания к неожиданно вырвавшемуся вперед не искушенному в политике комику. Говорят, что американское посольство уже взяло Зеленского в оборот и пытается ответить на вопрос: Who is mr Zelenskiy?

Украинский политолог Владимир Фесенко утверждает, что Зеленский регулярно проводит встречи с работниками посольства США в Киеве. Мало того, лидер избирательной гонки беседовал и с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Эксперт также был свидетелем того, как в Мюнхене Волкера спрашивали о его отношении к Зеленскому.

Интерес к молодому политику проявляют и в США, и в Европе. "Порошенко известен и понятен. Тимошенко знают, но осторожно прощупывают ее нынешнюю позицию. На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез и как лидера предвыборной гонки, и как одного из главных претендентов на пост президента Украины", – приводит слова Владимира Фесенко издание "ПолитНавигатор".

Между тем экспертное сообщество скептически относится к победе Владимира Зеленского. К примеру, политолог Богдан Безпалько считает, что отношения Москвы и Киева не изменятся в случае, если комик станет президентом Украины. "Любого, кто победит на выборах, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой. Даже если это грозит потерями для украинского государства", - сказал Безпалько.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Данные соцопросов свидетельствуют о том, что главой государства может стать актер Владимир Зеленский, он занимает первое место в рейтинге популярности кандидатов. Второй в списке – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.