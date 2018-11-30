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"Это самоубийство": хамоватого Трампа довели до ручки

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп "серьезно попал" – его юрист раскрывает все тайны бизнеса следствию. Это само по себе катастрофа. А встреча с Владимиром Путиным в такой ситуации означала бы для президента США политическое самоубийство.
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Прокурор Мюллер, который расследует дело о "российском вмешательстве" в американские выборы, собирался выступить в эти дни с новыми откровениями. Информацией его снабдил юрист и доверенное лицо Трампа Майкл Коэн. Так что провокация Киева у Крымского моста (и последовавшая отмена встречи с Путиным) стала отличным поводом отвлечь внимание американцев от скандала, считает политолог Георгий Бовт.

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Трамп отменил встречу с президентом России на саммите "Большой двадцатки". По словам американского лидера, он пришел к такому решению "на основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России".

Как сообщалось, президент США принял окончательное решение после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. При этом Трамп отметил, что рассчитывает на встречу, когда ситуация будет урегулирована.

Политолог напомнил: Коэн уже рассказал прокурору о том, что во время избирательной кампании Трамп вел деловые переговоры с Россией насчет строительства Trump Tower в Москве. Это тянет на серьезное уголовное преступление – конфликт интересов.

"Кроме того, оказывается, он 70 часов давал показания Мюллеру. И в ходе этих показаний раскрыл какие-то обстоятельства, которые касаются препятствования правосудию, обсуждению проблемы помилования и так далее. В общем, это большой список уголовщины. Если это все подтвердится, процедура импичмента в нижней палате конгресса фактически неминуема", - цитирует Бовта BusinessFM.

По словам политолога, Трамп "серьезно попал". Его многолетний юрист сейчас дает показания, а для человека из бизнеса это юридическая катастрофа. Эксперты, кроме того, отмечают, что Трамп, отказываясь от встречи с Путиным, пытается отвлечь внимание американских СМИ от откровений своего бывшего адвоката.

Автор: Андрей Евлампиев30 ноября 2018, 08:44
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