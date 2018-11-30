"Это самоубийство": хамоватого Трампа довели до ручки

Дональд Трамп "серьезно попал" – его юрист раскрывает все тайны бизнеса следствию. Это само по себе катастрофа. А встреча с Владимиром Путиным в такой ситуации означала бы для президента США политическое самоубийство.

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