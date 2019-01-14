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Политика

Как Трамп стал человеком Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп – агент Кремля, человек Путина и сторонник России. Такими эпитетами 47-го президента США наградили еще до выборов 2016 года. Кто же на самом деле этот загадочный Трамп? Сейчас на этот вопрос пытаются ответить спецпрокурор Мюллер, конгрессмены и сыщики из ФБР.
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Как только Дональд Трамп переступил порог Белого дома, под ним уже закачалось кресло. Слово "импичмент" как гром среди ясного неба, прозвучало из уст противников президента на следующий день после инаугурации.

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Дональд Джон Трамп президент США

Они обвинили его в тайных связях с Россией и получении от нее некой помощи во время президентской кампании. Руку Москвы искали в предвыборном штабе миллиардера, в его семье, в близком окружении и даже среди сторонников Хиллари Клинтон.

Но, как известно, никакого русского следа, никаких русских хакеров и прочего воздействия Кремля на американские выборы до сих пор обнаружить не удалось. Видимо поэтому Трампа решили обвинить в том, что на своей встрече с Путиным во время саммита G20 в Гамбурге, президент США мог каким-то образом исказить величие Америки и, кроме того, наболтать хозяину Кремля чего-нибудь лишнего.

Прямых обвинений в адрес Трампа пока не было, но юристы палаты представителей, похоже, уже к ним готовы. Для начала они хотят допросить переводчиков президента и выведать у них подробности переговоров.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Между тем источники газеты Washington Post сообщили, что Трамп приказал своему переводчику держать в секрете содержание их беседы с Путиным. На случай, если переводчик вдруг что-то захочет рассказать адвокатам, президент забрал у него записи разговора с российским лидером. 

Под Трампа копает и ФБР, начавшее свою проверку в отношении президента.  Следователи хотят выяснить, работал ли тот в интересах России. Кроме того, свое дело все по тем же подозрениям ведет и спецпрокурор Роберт Мюллер, до этого возглавлявший ФБР в течение 11-ти лет.

Роберт Мюллер. Фото: www.globallookpress.com

К слову сказать, еще в октябре 2017 года за материалы, способствующие импичменту Дональда Трампа, американским миллионером-издателем Ларри Флинтом была объявлена награда в 10 миллионов долларов. Пока что эту кругленькую сумму никто не получил.

Казалось бы, Трампа обложили уже со всех сторон. Осталось только найти небольшую зацепку и раскрутить его по полной программе. Но нет, американские пинкертоны пока что не вышли на русский след в жизни президента. И, скорее всего, дело это провальное. Если Трамп и связан как-то с Россией, то только взаимным уважением, возникшем между ним и Владимиром Путиным. Во всяком, случае, оба президента заочно упоминают друг о друге без намеков на критику и, тем более, оскорбления.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Что касается реакции Трампа на новые обвинения и расследования, то президент первым делом дал свою характеристику газеты Washington Post. "Это просто смехотворно, люди высасывают все из пальца. Washington Post – почти такая же дрянная, как New York Times, если не хуже", – сказал президент и добавил, что готов рассказать журналистам о встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года.

К слову сказать, именно New York Times на днях сообщила, что с мая 2017 года ФБР вело расследование, чтобы установить, не является ли Трамп агентом Кремля, который подвергает угрозе национальную безопасность США. Эту информацию президент не опроверг, но назвал у себя в Twitter руководителей ФБР коррумпированными.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

И также стоит напомнить, что в конце 2018 года американский президент  заявил о полном отсутствии доказательств его сговора с Россией. "Фальсификация российского сговора – величайший обман в истории американской политики", – написал он в своем микроблоге Twitter.

Автор: Александр Комаров14 января 2019, 21:43
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