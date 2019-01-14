Как Трамп стал человеком Путина

Дональд Трамп – агент Кремля, человек Путина и сторонник России. Такими эпитетами 47-го президента США наградили еще до выборов 2016 года. Кто же на самом деле этот загадочный Трамп? Сейчас на этот вопрос пытаются ответить спецпрокурор Мюллер, конгрессмены и сыщики из ФБР.

Как только Дональд Трамп переступил порог Белого дома, под ним уже закачалось кресло. Слово "импичмент" как гром среди ясного неба, прозвучало из уст противников президента на следующий день после инаугурации.

Они обвинили его в тайных связях с Россией и получении от нее некой помощи во время президентской кампании. Руку Москвы искали в предвыборном штабе миллиардера, в его семье, в близком окружении и даже среди сторонников Хиллари Клинтон.

Но, как известно, никакого русского следа, никаких русских хакеров и прочего воздействия Кремля на американские выборы до сих пор обнаружить не удалось. Видимо поэтому Трампа решили обвинить в том, что на своей встрече с Путиным во время саммита G20 в Гамбурге, президент США мог каким-то образом исказить величие Америки и, кроме того, наболтать хозяину Кремля чего-нибудь лишнего.

Прямых обвинений в адрес Трампа пока не было, но юристы палаты представителей, похоже, уже к ним готовы. Для начала они хотят допросить переводчиков президента и выведать у них подробности переговоров.





Между тем источники газеты Washington Post сообщили, что Трамп приказал своему переводчику держать в секрете содержание их беседы с Путиным. На случай, если переводчик вдруг что-то захочет рассказать адвокатам, президент забрал у него записи разговора с российским лидером.

Под Трампа копает и ФБР, начавшее свою проверку в отношении президента. Следователи хотят выяснить, работал ли тот в интересах России. Кроме того, свое дело все по тем же подозрениям ведет и спецпрокурор Роберт Мюллер, до этого возглавлявший ФБР в течение 11-ти лет.





К слову сказать, еще в октябре 2017 года за материалы, способствующие импичменту Дональда Трампа, американским миллионером-издателем Ларри Флинтом была объявлена награда в 10 миллионов долларов. Пока что эту кругленькую сумму никто не получил.

Казалось бы, Трампа обложили уже со всех сторон. Осталось только найти небольшую зацепку и раскрутить его по полной программе. Но нет, американские пинкертоны пока что не вышли на русский след в жизни президента. И, скорее всего, дело это провальное. Если Трамп и связан как-то с Россией, то только взаимным уважением, возникшем между ним и Владимиром Путиным. Во всяком, случае, оба президента заочно упоминают друг о друге без намеков на критику и, тем более, оскорбления.





Что касается реакции Трампа на новые обвинения и расследования, то президент первым делом дал свою характеристику газеты Washington Post. "Это просто смехотворно, люди высасывают все из пальца. Washington Post – почти такая же дрянная, как New York Times, если не хуже", – сказал президент и добавил, что готов рассказать журналистам о встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года.

К слову сказать, именно New York Times на днях сообщила, что с мая 2017 года ФБР вело расследование, чтобы установить, не является ли Трамп агентом Кремля, который подвергает угрозе национальную безопасность США. Эту информацию президент не опроверг, но назвал у себя в Twitter руководителей ФБР коррумпированными.





И также стоит напомнить, что в конце 2018 года американский президент заявил о полном отсутствии доказательств его сговора с Россией. "Фальсификация российского сговора – величайший обман в истории американской политики", – написал он в своем микроблоге Twitter.