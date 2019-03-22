Путин жестко осадил наглеца Трампа
Владимир Путин общался сегодня, 22 марта, с постоянными членами Совета безопасности, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на встрече было отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряженность ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования.
Напомним, что Дональд Трамп сделал ранее провокационное заявление, что США готовы признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. Это вызвало бурную реакцию в мире. В Тель-Авиве решение Вашингтона восприняли положительно, но в Москве, Анкаре и Дамаске назвали такой шаг спорным и безответственным.
На Совете безопасности также обсуждалась недавняя поездка министра обороны Сергея Шойгу в Сирию. Глава Минобороны встречался там с президентом республики Башаром Асадом и говорил с ним о борьбе с терроризмом, поставках гуманитарной помощи и ситуации на Ближнем Востоке.
«Да пусть забирает на здоровье»: Дональд Трамп соглашается признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Съемка моссада pic.twitter.com/dJDtTb75Fx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 марта 2019 г.
Российские военные находятся в Сирии с сентября 2015 года, и за это время Дамаску при их поддержке удалось достичь значительных успехов в борьбе с терроризмом. Правда, при этом некоторые западные страны предпринимают попытки свести к минимуму успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни, отметил на совещании в Кремле Сергей Шойгу.
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