Путин сделал грозное предупреждение обезумевшему Трампу
Путин отметил, что с момента заключения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х годов прошли серьезные изменения, многие страны начали развивать этот тип вооружений. "Получается, что Россия и США себя добровольно ограничили", – сказал глава государства.
По его словам, американцы нужно было озвучить реальную причину выхода из соглашения, а не выдумывать обвинения в адрес России.
"США сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных, да еще и мобилизуют своих сателлитов. Они подхрюкивают им по этому вопросу", – сказал во время послания президент.
Путин заверил, что Москва не собирается первой размещать подобные ракеты в Европе. Однако если Вашингтон пойдет на такие шаги, то Россия будет вынуждена принять зеркальные меры.
"Некоторые эти ракеты могут долететь до Москвы за 10-12 минут", – отметил президент.
По его словам, в случае обострения Россия будет нацеливать ракеты на центры принятия решений на Западе. Кроме того, сказал в ходе послания президент, продолжается работа по перспективным образцам вооружений.
"Началось серийное производство комплекса "Авангард", ведется испытание ракеты "Сармат", – напомнил Путин.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году. США объявили о выходе из соглашения в феврале. Свой поступок американское руководство объяснило якобы нарушением пунктов договора со стороны Москвы.
Напомним, в 2018 году в послании президента был сделан акцент на перспективные оружейные разработки, которые должны обеспечить безопасность страны и закрепить ее преимущество в стратегических видах вооружений.
Сегодняшнее послание президента – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Путина. В этом году мероприятие прошло за пределами Кремля – в столичном Гостином дворе.
На оглашении послания президента традиционно присутствовали члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения.
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