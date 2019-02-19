Порошенко раскрыл секрет предстоящей встречи Путина и Трампа

Петр Порошенко утверждает, что американцы отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. Президенту Украины об этом якобы рассказал вице-президент США Майк Пенс, но эксперты полагают, что это неправда.

Украинский лидер утверждает, что Пенс сообщил ему об этом на Мюнхенской конференции по безопасности. Из-за того, что Россия задержала украинских моряков, Штаты не хотя общаться с представителями Кремля, рассказал Порошенко вице-президент США. Пока моряков не отпустят, никаких встреч не будет, якобы заверил главу Незалежной Майк Пенс.

Это заявление не соответствует действительности. Достаточно ознакомиться с международными новостями и убедиться в том, что, к примеру, российские и американские военные периодически общаются для координации действий в Сирии. Мало того, дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном не прерывались ни на день.

В Белом доме и Кремле не раз говорили и возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер даже заявлял, что готов побеседовать с российским коллегой. Безусловно, проблем в отношениях Москвы и Вашингтона сейчас немало, но ни одна, ни другая сторона не заявляли о прекращении или приостановлении контактов, диалог постоянно поддерживается.

Напомним, что единственная полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки. Помимо этого, лидеры двух стран общались на полях различных саммитов и успевали обменяться мнениями по различным вопросам.