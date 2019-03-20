В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос вреда,
нанесенного Украине Крыму за 23 года, будет обсуждаться в среду, 20 марта, в
рамках Совета нижней палаты. "Будем переходить к принятию конкретных
решений", – сказал парламентарий в ходе пленарного заседания.
Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавит первый зампред Госдумы Иван Мельников. В нее войдут представители фракций, профильных комитетов, представители научного и экспертного сообществ. Также Володин предложил включиться в работу депутатам от Крыма и Севастополя.
Спикер отметил, что в итоговом документе будут обоснованные цифры и факты. "И дальше мы будем рассматривать этот материал для последующего принятия по нему решений", – заключил Володин.
О взыскании компенсации с Украины за нанесение ущерба Крыма и Севастополю спикер Госдумы говорил на прошлой неделе в ходе совместного заседания Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. Председатель нижней палаты подчеркнул, что права жителей полуострова, в том числе языковые, были нарушены.
Крым оказался в составе Украины в 1954 году по инициативе Никиты Хрущева. В 2014 году на фоне событий на майдане на полуострове прошел референдум, более 90% его участников проголосовали за воссоединение с Россией.
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