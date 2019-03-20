В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от Украины

В нижней палате будет создана рабочая группа, которая займется анализом ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за время их пребывания в составе Украины. В нее войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, а также эксперты и представители полуострова.



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