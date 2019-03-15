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Что сделала Госдума для развития Крыма

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
За пять лет, прошедших со дня воссоединения Крыма с Россией, Госдума приняла 58 законов, направленных на развитие республики и построения его правового фундамента. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента, выступая на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма.
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Крымские парламентарии также активно участвуют в законотворческом процессе. По инициативе Госсовета республики было принято восемь федеральных законов, отметил Володин. Он указал на большую заслугу президента Владимира Путина в возвращении Крыма в родную гавань и на масштабную работу депутатов, министров, граждан.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Крайне важно, чтобы Крым, Севастополь были единым целым, чтобы мы были в едином правовом пространстве", – сказал Вячеслав Володин.

Говоря о развитии Крыма, спикер напомнил о грандиозных проектах, успешно реализованных за пять лет на полуострове. "Построен энергомост, выходят на проектную мощность две новых ТЭС. Модернизирован аэропорт, введен в эксплуатацию автомобильный мост через Керченский пролив, обновляется социальная инфраструктура, строятся новые детские сады, медицинские центры, школы, идет модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной отрасли", – отметил глава Думы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Важным инструментом развития Крыма стала созданная в 2015 году свободная экономическая зона. Благодаря ей выросли валовый региональный продукт, объем инвестиций на душу населения.

Крым поднялся в рейтинге регионов по качеству жизни с 76-го на 52-ое место, выросла и туристическая активность. "Посмотрите какое движение, а если правильнее говорить, рывок в развитии экономики совершил Крым", - сказал Володин.

Фото: duma.gov.ru

Спикер подчеркнул, что Совет Госдумы проходит в таком формате впервые, но, если он докажет свою эффективность, то подобные совместные заседания могут стать ежегодными.

Делегация Госдумы прибыла в Крым накануне, 14 марта. Сегодня депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен" в центре Симферополя и осмотрели две выставки: "Достижения Крыма в составе России" и экспозицию детских рисунков, посвященных воссоединению Крыма с Россией. Также в городе прошел митинг в честь пятилетия Крымской весны.


Автор: Александр Комаров15 марта 2019, 14:35
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Как Путин открыл Крымский мост

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