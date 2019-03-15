Володин выставил Украине счет за Крым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выставить Украине счет за Крым. Киев должен компенсировать экономические убытки за время, которое республика находилась в составе независимой Украины.

Свою инициативу председатель нижней палаты парламента озвучил в Симферополе на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Спикер предложил дать поручение профильным комитетам посчитать, сколько потеряла экономика республики за счет разрушительной политики Украины.

По мнению Володина, народ Крыма также пострадал от действий Украины: его права, в том числе, языковые, были нарушены. Спикер призвал главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого озвучить в Страсбурге соответствующие требования.

Накануне, 14 марта в Крым прибыла делегация Госдумы для участия в мероприятиях, посвященных пятой годовщине воссоединения республики с Россией. Сегодня депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен" в центре Симферополя и осмотрели две выставки: "Достижения Крыма в составе России" и экспозицию детских рисунков, посвященных воссоединению Крыма с Россией. Также в городе прошел митинг в честь пятилетия Крымской весны. Затем парламентарии провели совместное заседание с депутатами Госсовета Крыма.





Напомним, что по инициативе Никиты Хрущева в 1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР. После распада Союза республика оказалась в составе независимой Украины, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого народ Крыма на референдуме высказался за независимость. В 2014 году на фоне событий на Майдане в Крыму прошел референдум, более 90% его участников проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.