Володин: Крым – символ национального единения

Крым объединил всю нашу страну и гражданское общество. Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна – Россия, заявил на митинге в Симферополе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Массовая акция в честь пятилетия Крымской весны прошла в столице республики. В митинге приняли участие руководство Крыма, зарубежные гости, представители общественных организаций и делегация Госдумы во главе с ее председателем.

Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что воссоединение Крыма с Россией войдет в историю, он призвал сохранить это важное событие в памяти.

"Если мы будем помнить то, что сделал народ Крыма и Севастополя, если мы будем помнить то, что выдержали вы, мы навсегда сохраним память о тех событиях и никогда не допустим, чтобы народ был разъединен", – сказал спикер, обращаясь к жителям республики.

Глава Думы напомнил, что за пять лет в регионе построены школы и больницы, Крымский мост, восстановлена энергетика. "Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла. И нам нужно делать все, чтобы наша страна становилась еще более сильной, чтобы наша экономика развивалась, чтобы мы были современной страной, с которой бы считались и уважали во всем мире", – сказал Володин.

Работу в Крыму Председатель ГД и депутаты начали с возложения цветов к памятнику «Народное ополчение всех времен» в СимферополеРаботу в Крыму Председатель ГД и депутаты начали с возложения цветов к памятнику «Народное ополчение всех времен» в Симферополе pic.twitter.com/CmV0tW8S2x — Государственная Дума (@dumagovru) 15 марта 2019 г.

Делегация Госдумы прибыла в Крым накануне, 14 марта. Сегодня утром депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен" в центре Симферополя. После митинга в честь пятилетия Крымской весны пройдет совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Крыма.

Крым вернулся в состав России пять лет назад после референдума, на котором более 90% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. За эти годы на полуострове построены десятки километров автомобильных дорог, реконструированы объекты социальной сферы, аэропорт Симферополя. Через Керченский пролив возведен Крымский мост, ставший символом величия и возрождения России.