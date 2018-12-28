Володин поставил на место Макрона и Меркель

Спикер Госдумы призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Так Вячеслав Володин отреагировал на совместное заявление европейских политиков по поводу задержанных украинских моряков и нарушении прав человека в Крыму.

Вячеслав Володин призвал канцлера ФРГ и президента Франции следовать резолюции Межпарламентского Союза о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела. Этот документ в апреле 2917 года приняли все страны-участницы международной организации.

Спикер посоветовал обеспокоенным правами человека в Крыму Макрону и Меркель разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем делать такие комментарии в адрес других стран. "В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это", – сказал Володин.

Он отметил, что сейчас в Крыму статус государственного языка имеют русский, украинский и крымско-татарский. Этого не было сделано за все годы нахождения республики в составе Украины.

«Вмешательство кого бы то ни было в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов»: Председатель ГД прокомментировал требование Меркель и Макрона об освобождении Россией украинских моряковhttps://t.co/Cff2MSOTSe — Государственная Дума (@dumagovru) 28 декабря 2018 г.

Отвечая на претензии к России по поводу арестованных украинских моряков, Володин напомнил европейским политикам, что сейчас по их уголовному делу идет следствие, а решение должен вынести суд. Кроме того, спикер указал на то, что российское законодательство соответствует всем стандартам международного права.

Хочу обратить внимание на то, что ни в одной цивилизованной стране мира такие высказывания политиков не проходят незамеченными. Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления.

Напомним, что 28 декабря Ангела Меркель и Эммануэль Макрон потребовали от президента России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков. По мнению президента Франции и канцлера Германии, арестованные Россией военные, должны встретить Новый год в кругу семьи. Также европейские лидеры посчитали, что в Крыму нарушаются права человека.