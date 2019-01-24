Володин призвал Google к ответу за украинский Крым
"Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов", – указал председатель нижней палаты парламента.
Если сейчас Google позволяет себе такие неточности, то в будущем отрежет что-нибудь и припишет другой стране, а потом будет вмешиваться в дела других государств, не исключил Володин. Спикер подчеркнул необходимость защищать суверенитет страны.
"Нам надо понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был защищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела через мировую паутину интернета", – сказал глава Думы.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году картографическое приложение поисковой системы Google отображает Крым как часть нашей страны только для российских пользователей. Украинцы видят полуостров как территорию Украины, а всем остальным Крым на картах Google представляется спорной территорией с пунктирной границей.
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