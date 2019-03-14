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Политика

В Минске официально объявили об отказе Лукашенко от власти

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В Белоруссии рассказали о смене руководства страны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на некие высокопоставленные источники в администрации президента Александра Лукашенко.  
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Президент братской республики может покинуть свой пост. О смене власти и уходе Лукашенко написало издание "Эксперт Online" со ссылкой на влиятельные российские телеграм-каналы. Те, в свою очередь, сослались на авторитетные источники из окружения Батьки.  

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

О происходящем в Минске поступают противоречивые сведения. Сообщалось, что летом этого года могут пройти досрочные выборы президента Белоруссии, а Лукашенко якобы уйдет в отставку.  

Лидер братской республики от комментариев воздерживается, что лишь подогревает слухи. Поводы для разговоров о смене власти Лукашенко иногда дает сам: однажды он заявил, что откажется от президентского кресла, если почувствует необходимость перемен.  

У власти Лукашенко находится уже 25 лет. Он побеждал на нескольких выборах с абсолютным большинством голосов. На Западе неоднократно высказывали сомнение в честности голосования. 

На фоне неопределенности в отношениях с Россией эксперты все чаще стали задаваться вопросом о преемнике Лукашенко. Ряд аналитиков утверждают, что Москва выступает за уход Батьки с поста главы государства и мирную передачу власти человеку, который смог бы продолжить пророссийский курс Минска.  

Последнее время отношения с Россией у Лукашенко не ладятся. Фото: www.globallookpress.com

Но пока возможного сменщика Лукашенко не видно даже на горизонте. Одни прочат в преемники министра иностранных дел Владимира Макея – по некоторым данным, главного западника в руководстве Белоруссии.

Другие видят во главе государства старшего сына Лукашенко Виктора, ныне члена Совбеза республики. А третьи и вовсе склонны думать, что президентом станет младший сын лидера братской республики – Николай, который пока учится в школе.

Сам Батька не раз говорил, что "наелся" власти. Но наесться – не значит устать. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Так что, скорее всего, нас ждет очередной, шестой по счету срок Лукашенко.  

Автор: Федор Лопырев14 марта 2019, 06:40
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