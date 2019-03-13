Завидует Путину: хамоватого Лукашенко вывели на чистую воду

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Среда 13 марта
Лента новостей
13:00
50-летняя раздетая Валерия на Мальдивах
12:46
В аэропорту Шереметьево произошла авария
12:43
Пикантные фотографии полуголой Вайкуле всплыли в Сети
12:36
Любителей электронных сигарет предупредили о смертельной опасности
12:23
Под Самарой ликвидировали опасного террориста
12:21
"ЕР" передала прокуратуре данные о нарушениях в микрофинансовых организациях
12:04
В екатеринбургском клубе произошла перестрелка
11:57
Две трети россиян поддержали запрет хостелов в жилых домах
11:56
Попавшая в долги Лолита молит о помощи
11:27
Известный певец послал куда подальше замешанного в педофилии Майкла Джексона
11:18
Директор Киркорова взорвался после известия о теракте
11:09
"Стараемся не тревожить ребенка": дочь тяжелобольной Началовой увезли из Москвы
10:53
Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве
10:42
Украинцы набросились на Канделаки за чеченский спецназ
10:35
Названа главная причина болезней сердца
09:56
Роскошная Джоли в шелковом наряде произвела фурор на красной дорожке
09:50
Битва титанов: курьеры сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда" подрались на улице (видео)
09:34
Униженная Волочкова получила неожиданный удар
09:24
"Это пытка": Брежнева страдает от главного женского занятия
08:57
В Москве у пассажира электрички нашли 100 граммов наркотика
08:23
Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова
08:13
Сама не дышит: Юлии Началовой стало хуже
08:13
Салтыкова вышла из себя из-за скандальных съемок фильма "Брат-3"
07:51
"Ждем, когда потонет": очевидец раскрыл правду про Крымский мост
07:03
"Сладкий малыш": сын Лазарева умилил народ
05:10
Звезда шоу "Дом-2" избивает возлюбленную во время каждого интима
03:02
Реальные истории: Жена пугает мужа внешним видом
01:10
Россияне признались в ненависти к разнузданному Панину
23:03
Округлившаяся Жасмин откровенно рассказала о четвертой беременности
21:49
Жених-изменник упал на колени перед смущенной Лопес
21:48
"ЕР" обсудила с главой Севастополя основные проблемы города
21:34
Дана Борисова пустила домой отбившуюся от рук дочь
21:28
В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде наркодилеров
20:53
Россиянин устроил массовую драку на борту самолета
20:45
Страдающая от боли Пьеха закрутила курортный роман
20:42
Лолита сообщила о смерти возлюбленного
19:55
"Не лечит": Трагическая смерть матери уничтожила Утяшеву
19:52
Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве
19:32
Россиян с престижной профессией предупредили о безработице
19:16
Мылись в Москве-реке: Малахов скривился после жуткого рассказа о девочке-маугли
19:11
Значение сна со вторника на среду
19:06
Техосмотр в России обяжут фиксировать на фото или видео
19:05
Мускулистые жеребцы облизали возбужденную Боню
18:27
"Над коленками целлюлит": Дайнеко рассказала о своей особенности
17:47
"На этом жизнь не заканчивается": Брежнева высказалась о разводе
17:18
Водонаева отреагировала на оскорбление киски
17:00
Меркель крепко врезали за поддержку Путина
16:43
Ложь и измены: Шепелев влез в грязные разборки звезды российских сериалов
16:42
Резко постаревшая Миддлтон вызвала оторопь
16:22
"Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю историю группы
16:20
Что будет со спасенной девочкой-маугли
15:58
"Грязный рот не зашьешь": Собчак оскандалилась из-за бывшей жены Богомолова
15:53
В регионах поддержали увеличение пенсий выше прожиточного минимума
15:48
В России появились "цифровые права"
15:37
Бесстыжий Шаляпин снял трусы перед народом в Великий пост
15:37
В Москве пройдет самая беспристрастная премия Top Hit Music Awards
15:35
Названа причина ненависти к коллегам
15:13
"Надо было оставить умирать": Мария Шукшина раскритиковала решение отправить мать в больницу
14:58
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
14:58
Беременных предупредили о страшной угрозе
14:58
Семенович жестко высказалась о рождении ребенка
14:53
Дума приняла законопроект о повышении пенсий
14:38
"Она его колола!": шокирующие откровения Панина о молодой жене Этуша
14:32
В Башкирии глыба льда убила 7-летнего ребенка
14:31
В трагедии группы Дятлова нашли радиоактивный след
14:18
Женщина попала в больницу после оральных ласк
14:12
Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
13:52
Королевский национальный балет Грузии выступит в Кремле
13:52
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
13:47
"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"
13:39
Под Москвой два мигранта ограбили таксиста и пырнули ножом
13:38
Суррогатная мать?: объявившую о дочери Заворотнюк заподозрили в обмане
13:37
На Украине объявился двойник Порошенко
13:23
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из пистолета
13:14
Затравленная перед "Евровидением" певица Maruv благословила Лазарева на победу
13:07
Мать московской девочки-маугли планировала изуверское убийство
12:58
Как принятие ванны превратить в магический ритуал
12:56
Володин осудил бестактные заявления о малоимущих пенсионерах
12:52
12-летний ребенок умер в Москве от ВИЧ из-за молчания родителей
12:49
Гузеева обратилась к запуганной Кудрявцевой
12:36
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
12:30
Как выбрать продукты для Великого поста
12:20
Преступные лидеры получат до 20 лет тюрьмы
12:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года
12:00
В Москве назвали лауреатов Первой российской премии BR Awards
11:53
Угрозы украинского ведущего довели россиянку до нервного срыва (видео)
11:51
Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
11:45
Всплыли неожиданные данные о прошлом Маркл
11:39
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
11:25
"Он так тонко чувствует меня!": Зудина разоткровенничалась о Богомолове
11:04
Раскрыты баснословные заработки Малышевой
11:03
Маковецкий о смерти Этуша: Хочу так же
11:00
Скончался всемирно известный чемпион мира по футболу
11:00
Раскрыта причина катастрофы Boeing в Эфиопии
10:46
В аэропорт Якутска поступило сообщение о заложенной бомбе
10:34
Легендарная ведьма Алена Полынь раскрыла секрет женского счастья
10:29
Супермодель Victoria’s Secret показала грудь на карнавале
10:23
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации
10:17
Жителей Земли готовят к жуткой катастрофе
10:11
Измученный Виторган: Потом будешь вспоминать это время как счастливое
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
"Как у козы рожки": народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой
Набросившийся на Путина Лукашенко возмутил поведением
Политика

Завидует Путину: хамоватого Лукашенко вывели на чистую воду

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото:president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление на вчерашнем заседании Совета безопасности республики. Батька призвал укреплять информационное пространство Белоруссии. Эксперты уверены: поведение Лукашенко говорит о зависти к президенту России Владимиру Путину. 
прочитано 100 раз

В ходе совещания был представлен проект Концепции информационной безопасности страны. Документ создавался по поручению Лукашенко силовыми структурами в сотрудничестве с депутатами, учеными и представителями медийной сферы.

ПО ТЕМЕ

Сделано заявление об отставке Лукашенко

Лукашенко удивил странной речью после слов о "российской оккупации"

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На совещании Батька был предельно откровенен. Лукашенко выразил обеспокоенность "наращиванием деструктивных воздействий на общество" и манипулированием сознанием белорусов. Кто именно им манипулирует лидер братской республики уточнять не стал.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, Лукашенко впечатлен информационной мощью российских медиа, поэтому задумал создать у себя крепкую пропагандистскую машину. Однако есть проблемы: нет достаточного количества кадров, да и с деньгами тоже не все гладко, приводит слова эксперта издание "Белсат".

Аналитик отметил, что пока не видел проекта Концепции информационной безопасности страны. "Что в этом ключе будет с государственными СМИ? Мы знаем, что бюджеты им увеличили. Будут им еще какие-то плюшки от нашей власти?" – задается вопросом политолог.

Лукашенко на заседании Совета безопасности. Фото:president.gov.by

В прошлом году отношения России и Белоруссии резко обострились. Лукашенко требует от Москвы скидки на энергоносители. В Кремле же недовольны ходом интеграции между двумя странами. Экономическую помощь соседней стране Россия рассматривает в контексте построения реального Союзного государства.

Последнее время Лукашенко стращает соотечественников возможной потерей Белоруссией независимости. Угроза, по словам Батьки, может прийти как с Востока, так и с Запада. 

Автор: Иван Поляков13 марта 2019, 13:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Политика

Повалий проговорилась о своем избраннике в президентской гонке на Украине
Первая кровь: разгорается скандал вокруг ворюги Порошенко
Клоун Зеленский врезал лающей Тимошенко
Названа причина неадекватного поведения Порошенко

Шоу-бизнес

50-летняя раздетая Валерия на Мальдивах
Пикантные фотографии полуголой Вайкуле всплыли в Сети
Перед реанимацией Началову атаковал бывший муж
Попавшая в долги Лолита молит о помощи

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова

Примадонна от комментариев отказалась
Шоу-бизнес

Сама не дышит: Юлии Началовой стало хуже

Говорят, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Шоу-бизнес

Реаниматологи колдуют над рожей Началовой

Артистке поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес

Салтыкова вышла из себя из-за скандальных съемок фильма "Брат-3"

Певица недовольна

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
Австралийка в 41 год выглядит на 20

Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru