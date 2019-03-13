Завидует Путину: хамоватого Лукашенко вывели на чистую воду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление на вчерашнем заседании Совета безопасности республики. Батька призвал укреплять информационное пространство Белоруссии. Эксперты уверены: поведение Лукашенко говорит о зависти к президенту России Владимиру Путину.



В ходе совещания был представлен проект Концепции информационной безопасности страны. Документ создавался по поручению Лукашенко силовыми структурами в сотрудничестве с депутатами, учеными и представителями медийной сферы.



На совещании Батька был предельно откровенен. Лукашенко выразил обеспокоенность "наращиванием деструктивных воздействий на общество" и манипулированием сознанием белорусов. Кто именно им манипулирует лидер братской республики уточнять не стал.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, Лукашенко впечатлен информационной мощью российских медиа, поэтому задумал создать у себя крепкую пропагандистскую машину. Однако есть проблемы: нет достаточного количества кадров, да и с деньгами тоже не все гладко, приводит слова эксперта издание "Белсат".

Аналитик отметил, что пока не видел проекта Концепции информационной безопасности страны. "Что в этом ключе будет с государственными СМИ? Мы знаем, что бюджеты им увеличили. Будут им еще какие-то плюшки от нашей власти?" – задается вопросом политолог.

В прошлом году отношения России и Белоруссии резко обострились. Лукашенко требует от Москвы скидки на энергоносители. В Кремле же недовольны ходом интеграции между двумя странами. Экономическую помощь соседней стране Россия рассматривает в контексте построения реального Союзного государства.

Последнее время Лукашенко стращает соотечественников возможной потерей Белоруссией независимости. Угроза, по словам Батьки, может прийти как с Востока, так и с Запада.