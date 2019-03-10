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Политика

Отказавшийся признать Крым Лукашенко получил оплеуху от Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать Крым российским, чем немало раздражает уставший от таких выкрутасов Кремль. После очередного антироссийского демарша Батька получил мощную затрещину.   
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Серьезный удар Батька получил, откуда он явно не ожидал. Россия приняла на вооружение шасси КамАЗ-7850, созданных для передвижных ядерных ракетных установок "Тополь" и Ярс". Раньше наши ракеты ездили на шасси белорусского производства, что позволяло Лукашенко шантажировать Москву.  

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Новое шасси уже прошло испытания. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, оно принято на снабжение российских вооруженных сил.  

До этого Москве приходилось закупать белорусскую технику. По сути, целый компонент отечественного ракетно-ядерного щита зависел от Лукашенко, который знал об этой слабости и использовал ее в политическом и экономическом торге с Россией. Теперь Москва выбила еще один козырь из рук Батьки, который последнее время ужесточает риторику в адрес Кремля. 

Заявление о достижении "ядерной" независимости от Минска прозвучало спустя неделю после традиционного разговора Лукашенко с общественностью. Одной из тем многочасовой беседы был Крым. Батька оправдался, что не может признать полуостров российским, поскольку Минск в 1994 году подписывал Будапештский меморандум, гарантирующий территориальную целостность Украины.  

Лукашенко отказывается признавать Крым российским, но при этом выпрашивает у Москвы скидки на газ. Фото: president.gov.by

Лукашенко пожаловался, что некие люди в России требовали от него, чтобы он признал референдум 2014 года и принял пророссийскую позицию по Донбассу. По всей видимости, белорусский лидер отказался, потому как некоторые его заявления созвучными с позицией Москвы точно не назовешь. 

В Кремле, скорее всего, уже поняли, что добиться решительных шагов в признании Крыма от сидящего на двух стульях Батьки вряд ли получится. Со слов Лукашенко, последнее время этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным они не обсуждали. 

Автор: Федор Лопырев10 марта 2019, 08:10
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