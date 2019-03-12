Сделано заявление об отставке Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти уже 25 лет, несколько раз он переизбирался на пост главы государства при одобрении абсолютного большинства граждан. Но бремя власти – тяжелая ноша. Батька выступил с заявлением и признался, что своей работой уже порядком сыт.



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