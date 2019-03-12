Сделано заявление об отставке Лукашенко
Несмотря на популярность, в Минске Лукашенко многие не
любят, отмечают журналисты. "Здесь проходили многотысячные демонстрации
протеста. Над минскими улицами разносилось "Уходи!" и прочие обидные лозунги,
эхом отдававшиеся на последних этажах резиденции", – пишет
"Хартия-97".
Издание полагает, что последние заявления Лукашенко о необходимости остановить рост численности Минска связан с нелюбовью главы братской республики к "оппозиционной" столице. Город же всегда отвечал Батьке взаимностью, "посмеиваясь" над его амбициями, отмечают журналисты. "Отправят в отставку его тоже в столице", – цитирует "Хартия-97" Telegram-канал "Баста".
Лукашенко неоднократно говорил о своем возможном уходе с поста президента. На недавней встрече с курсантами Военной академии в Минске он признался, что "наелся власти".
Эксперты все чаще задаются вопросом о сменщике Батьки. Многие прочат в преемники сыновей Лукашенко – старшего Виктора и среднего - Дмитрия. Первый входит в состав Совета безопасности республики, а второй возглавляет Президентский спортивный клуб. Не стоит забывать и о младшем сыне белорусского лидера, Николае.
Лукашенко заверил, что повторять его жизненный путь сыновья не желают. Эксперты не исключают, что Батька делает такие заявления для отвода глаз, а в реальности вынашивает совсем другие планы.
Зрелище оказалось не для слабонервных
Девушку бросили на произвол судьбы
Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Звезда сбросила за месяц более 10 килограммов