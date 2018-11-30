Уголовник Саакашвили собирает новый Майдан

Сбежавший из Грузии, лишенный ее гражданства и осужденный у себя на родине за коррупцию и подготовку убийства экс-президент Михаил Саакашвили призывает к акциям неповиновения. В стране прошли выборы главы государства, и беглому уголовнику понравилась победа Саломе Зурабишвили.

Впервые в истории Грузии пост президента займет женщина, во втором туре Зурабишвили обошла Григория Вашадзе. Он и его сторонники, в число которых входит беглый экс-президент Саакашвили, поражение не признают и призывают, как они говорят, настоящих европейских грузин выйти 2 декабря на митинг в центре Тбилиси.

Прошедшие выборы оппозиция назвала самыми грязными за всю историю страны. По всей видимости, она мечтает повторить успех "революции роз" 15-летней давности.

Власти Грузии пообещали, что заявления Саакашвили не повлияют на итоги выборов. "Грузия выбрала своего президента. Будет это признавать Саакашвили или нет, ничего не изменит. Оппозиция должна признать поражение, но им это очень трудно дается", – сказал лидер правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе. Мэр Тбилиси Каха Каладзе также отметил, что заявления Саакашвили уже никому не интересны, сообщает РИА Новости.

#Грузия по-прежнему надеется на некое волшебное снадобье (таблетку), которое избавит её от нищеты и грязи.

28 лет тому: Вот, отделимся, мол, от России и будем жить как в Швейцарии. Ныне: Вот будет у нас президентом бывшая гражданка Франции и будем жить как во Франции.

Глупцы... pic.twitter.com/lNDRiKMiqV — Sstoutify (@Sstoutify) 29 ноября 2018 г.

Саломе Зурабишвили поддерживала на выборах партия "Грузинская мечта" во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили. В партии не раз говорили, что отсутствующий в стране Михаил Саакашвили попытается раскачать ситуацию, но всерьез его заявления не воспринимают.

Новый президент Грузии родом из Франции: Саломе Зурабишвили родилась в семье эмигрантов. Она занимала несколько важных постов в МИД Франции, а также была министром иностранных дел Грузии в 2004—2006 годах.

Зурабишвили уже сделала несколько важных заявлений. В частности, она сказала, что не готова сотрудничать с Россией. Избранный президент отметила, что Тбилиси занимает проевропейскую позицию. Если Запад, Европа или США начнут диалог с Россией, то Грузия тоже будет рядом.