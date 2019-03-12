Неудачник Порошенко вляпался в грандиозный скандал

Президенту Украины Петру Порошенко последнее время хронически не везет, глава государства становится "героем" все новых резонансных историй. На сей раз лидер Незалежной вляпался в чудовищный скандал, связанный с коррупцией в армии. Теперь и без того невысокий рейтинг Порошенко может окончательно рухнуть.



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