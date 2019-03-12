Неудачник Порошенко вляпался в грандиозный скандал
Вечером в понедельник на украинским телевидении вышла
последняя часть громкого расследования проекта Bihus.info. Журналисты выяснили,
что окружение Порошенко контрабандой завозило из России детали и продавало их в
армию. Естественно, с наценкой.
В очередной серии журналисты сообщили, что правоохранительным органам были давно известны схемы выкачивания денег из вооруженных сил людьми Порошенко. Однако за крупные взятки силовики закрыли глаза на махинации президентского окружения.
Как сообщает издание "Политнавигатор", после выхода первой серии расследования кум Порошенко, генеральный прокурор Юрий Луценко созвал экстренный брифинг, где попытался спасти репутацию возглавляемого им ведомства. По его словам, правоохранители знали о коррупции в армии, вели расследование и не хотели разглашать данные раньше срока.
Новый коррупционный скандал рискует окончательно похоронить веру украинцев в "священную войну против российского агрессора". А Петр Порошенко, чей рейтинг за несколько недель до президентских выборов на Украине – 2019 крайне мал, рискует растерять остатки доверия сограждан.
Скандалы в армейской среде нервируют украинского лидера, отметил ранее на пресс-конференции в Киеве политолог Алексей Якубин. По его мнению, последние сомнительные выходки главы государства и его хамство в адрес простых украинцев обусловлены вскрывшимися фактами коррупции
Эксперт отметил, что Порошенко выделяет на военное строительство большие средства, однако есть много вопросов к расходованию этих денег. Он напомнил о взрывах на военных складах и раскрытии коррупционных схем в ведомстве.
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