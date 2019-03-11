Обнародованы результаты выборов на Украине

Результаты президентских выборов на Украине серьезно изменят ситуацию в мире. В частности, большие перемены ждут европейский газовый рынок.

Обозреватель Financial Times Ник Батлер прогнозирует, что после завершения строительства второй нитки "Северного потока – 2", другие проходящие через Украину газопроводы в Европу будут перекрыты, в результате чего Киев потеряет транзитные сборы в размере трех миллиардов долларов. Это приведет к неожиданным изменениям на европейском газовом рынке.

Но, при победе на выборах Юлии Тимошенко, Москва могла бы сохранить существующие газопроводы на Украине, а также дополнительно наращивать объемы по новой трубе. Именно поэтому США и Европа делают ставку на газовую принцессу, которая, скорее всего, станет новым президентом Незалежной.

При таком исходе выборов Украина может вернуться в российскую зону влияния. Ник Балтер констатирует, что сейчас в Вашингтоне мало обеспокоены украинским вопросом: ни президент Дональд Трамп, ни госсекретарь США Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами.

Оценивая влияние выборов на внутреннюю ситуацию журналист Financial Times уверен, они сведут на нет все достигнутые с 2014 года скромные результаты в сфере борьбы с коррупцией. В экономике страны, по мнению Балтера, тоже все только ухудшится.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. По последним данным соцопросов, тройка лидеров выглядит так: на первом месте с большим отрывом находится актер Владимир Зеленский; вторую позицию занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко: замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко. Эксперты уверены, что выборы пройдут в два тура.