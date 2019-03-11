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Экономика

Набросившийся на Путина Лукашенко возмутил поведением

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
На днях мир потрясла катастрофа пассажирского "Боинга" в Эфиопии. На этом фоне белорусские эксперты бьют тревогу: при президенте Александре Лукашенко страна отказывается от закупок российских самолетов, предпочитая приобретать "Боинги" той самой аварийной модели. Ни к чему хорошему это не приведет, уверены аналитики. 
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Катастрофа модели 737 Max 8 за последнее время произошла дважды – в Эфиопии и Индонезии. Причем оба раза машины упали после не более чем 15 минут нахождения в воздухе. Китайцы уже приостановили использование этих самолетов, однако у Белоруссии при президенте Александре Лукашенко, по всей видимости, свой, "особый" путь.

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Минск поддерживает свою экономику за счет российских дотаций, в том числе путем скидок на газ, из-за которых Лукашенко позволил себе грубый выпад в адрес Владимира Путина на саммите ЕврАзЭс в декабре прошлого года. Но при этом Белоруссия брезгует покупать российскую продукцию, пишет телеграм-канал "Бульба престолов".

Валюту Минск использует для закупок американского и европейского промышленного оборудования и техники. Не является исключением и гражданская авиация. Авторы телеграм-канала отмечают, что при Лукашенко Минск "даже близко не рассматривает" покупку новейших российских лайнеров Superjet 100 производства "Сухого".

Вместо этого в Белоруссии планируют взять в лизинг четыре тех самых Boeing 737 Max 8. "Приятного полета, уважаемые пассажиры", – резюмирует "Бульба престолов".

Эксперты не исключают, что Лукашенко не хочет покупать российские самолеты. Фото: commons.wikimedia.org

Александр Лукашенко последнее время идет на резкое обострение в отношениях с Россией. То он позволяет себе грубые выпады в адрес Владимира Путина, то пугает сограждан потерей независимости. В ходе недавней беседы с общественностью Батька несколько часов посвятил высказыванию претензий в адрес восточного соседа. 

Автор: Иван Поляков11 марта 2019, 15:44
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