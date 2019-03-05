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Политика

Слабак и мямля: Порошенко публично смешали с грязью

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко не сделал ничего, чтобы освободить моряков Незалежной, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. По словам общественника Владимира Кирова, главы государства хватило только на личный пиар, а предпринять решительные действия он просто испугался. 
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Вместо того, чтобы попусту сотрясать воздух грозными заявлениями, Порошенко на Генассамблее ООН следовало бы потребовать создания согласительного совета из представителей разных стран, который потребовал бы от России отпустить моряков, заявил эксперт. "Когда ты понимаешь, что ты сам не самостоятельный и не можешь чего-то сделать, нужно призвать каждую страну на помощь", – сказал Киров в эфире одесского Седьмого канала.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Будь Порошенко посмелее, США, Франция и Германия помогли бы вернуть моряков домой, уверен общественник. Вместо решительных действий украинский лидер ввел совершенно бессмысленное военное положение и начал пиарить себя как борца с "российской агрессией", – сокрушается эксперт.

Аналитики не исключают, что Порошенко готовит новый поход своей потешной эскадры через Керченский пролив. Все зависит от исхода первого тура выборов президента Украины – 2019, который пройдет 31 марта.

Порошенко отправил украинские корабли в самоубийственный прорыв через Керченский пролив в ноябре. Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

Если победитель не определится, то в середине апреля пройдет второй тур. В таком случае Порошенко может попытаться повторить прошлогоднюю выходку: совершить провокацию, а потом пытаться заработать дополнительные очки на борьбе с "агрессией Москвы".  

Но безрассудное поведение украинского лидера, кажется, утомило даже его западных покровителей. Помогать Порошенко в случае новой провокации отказались даже США, сообщало ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник из числа американских экспертов.

Автор: Иван Поляков5 марта 2019, 18:04
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