Слабак и мямля: Порошенко публично смешали с грязью

Президент Украины Петр Порошенко не сделал ничего, чтобы освободить моряков Незалежной, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. По словам общественника Владимира Кирова, главы государства хватило только на личный пиар, а предпринять решительные действия он просто испугался.



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