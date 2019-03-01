Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление во время традиционной прямой линии. По его словам, главой братской республики может стать другой человек.



Александр Лукашенко, с его слов, "наелся" президентства. Он недвусмысленно намекнул, что может оставить пост главы государства и передать бразды правления другому человеку. Остается открытым вопрос, как с новым лидером будет сотрудничать Россия, заявил Лукашенко.

Батька отметил, что его в Москве хорошо знают и имеют представление, чего от него можно ожидать. "Про другого будет сложнее, извините за нескромность", – предупредил он.

На словах Лукашенко не прочь развивать союз с Россией. Создание единой валюты, о чем неоднократно говорили в Москве, Батька считает приемлемым вариантом, но полагает, что это должны быть новые деньги – не белорусские и не российские.

Эмиссионный центр такой валюты Лукашенко предложил разместить в Санкт-Петербурге, отметив, что это его любимый город. Ранее политик говорил о Смоленске.

Лукашенко очень любит выражение "наесться власти" и употребляет его не первый раз. Несколько дней назад во время общения с курсантами Военной академии в Минске Батька заявил, что не пожелал бы сыновьям повторить его жизненный путь, в том числе Николаю, которого многие видят преемником.

Пост президента Белоруссии Лукашенко занимает уже 25 лет. В последнее время у Москвы есть к нему серьезные претензии из-за отсутствия реальных шагов на пути интеграции. В свою очередь тот недоволен ценами на российские энергоносители.

В декабре прошлого года Александр Лукашенко позволил себе грубый тон в общении с лидером России Владимиром Путиным. Он очень эмоционально высказался о стоимости газа и нефти для Минска.