Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести выборы главы государства раньше срока. В этом намерении скрыт антироссийский смысл, уверены эксперты. Москва вряд ли успеет как следует подготовиться к выборам, если они пройдут в текущем году, поэтому у Лукашенко есть возможность сократить влияние Кремля до минимума, полагают аналитики.



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