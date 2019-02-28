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Политика

Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину

Александр Лукашенко. Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести выборы главы государства раньше срока. В этом намерении скрыт антироссийский смысл, уверены эксперты. Москва вряд ли успеет как следует подготовиться к выборам, если они пройдут в текущем году, поэтому у Лукашенко есть возможность сократить влияние Кремля до минимума, полагают аналитики. 
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В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские и парламентские выборы. В их преддверии Лукашенко хочет снизить давление на прозападную оппозицию, заявил в интервью украинскому изданию "Апостроф" политолог Игорь Тышкевич.

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Эксперт напомнил, что в Минске у Москвы новый посол – Михаил Бабич, при котором активизировалась работа российских фондов. По мнению Тышкевича, Кремль хочет создать под боком у Лукашенко сеть пророссийских организаций, хотя ранее это сделать не удавалось.

Лидеру Белоруссии выгодно перенести выборы на более ранний срок. По словам Тышкевича, в таком случае у Москвы будет меньше времени на подготовку и мобилизацию ресурсов. К тому же перед Кремлем стоит вопрос кадров – квалифицированных специалистов недостаточно. Если президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2019 году, Лукашенко не даст России время на реакцию и возможность повлиять на них в полную силу, заявил украинский эксперт.

Очередные выборы президента в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Главная интрига – выдвинет ли свою кандидатуру Александр Лукашенко.

В последнее время у Батьки напряженные отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Эксперты все чаще высказывают мнение, что в Москве больше не хотят видеть Лукашенко руководителем братской республики.

Автор: Иван Поляков28 февраля 2019, 09:57
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