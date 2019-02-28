Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину
В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские и
парламентские выборы. В их преддверии Лукашенко хочет снизить давление на
прозападную оппозицию, заявил в интервью украинскому изданию
"Апостроф" политолог Игорь Тышкевич.
Эксперт напомнил, что в Минске у Москвы новый посол – Михаил Бабич, при котором активизировалась работа российских фондов. По мнению Тышкевича, Кремль хочет создать под боком у Лукашенко сеть пророссийских организаций, хотя ранее это сделать не удавалось.
Лидеру Белоруссии выгодно перенести выборы на более ранний срок. По словам Тышкевича, в таком случае у Москвы будет меньше времени на подготовку и мобилизацию ресурсов. К тому же перед Кремлем стоит вопрос кадров – квалифицированных специалистов недостаточно. Если президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2019 году, Лукашенко не даст России время на реакцию и возможность повлиять на них в полную силу, заявил украинский эксперт.
Лукашенко: Мы готовы настолько далеко идти в единении государств и народов, насколько вы готовы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет pic.twitter.com/WU6u0OfYuF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.
Очередные выборы президента в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Главная интрига – выдвинет ли свою кандидатуру Александр Лукашенко.
В последнее время у Батьки напряженные отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Эксперты все чаще высказывают мнение, что в Москве больше не хотят видеть Лукашенко руководителем братской республики.
Он больше не может скрывать правду
Эксперт оценил преображение 19-летней красавицы
Фанаты ужаснулись, увидев новый ролик телеведущей
Леся Никитюк удивила поклонников откровенным нарядом