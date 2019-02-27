Шантажист Лукашенко клянчит деньги у Путина
Белоруссия просит новый кредит для рефинансирования долга перед Россией. Как сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, речь идет о платежах по ранее полученным кредитам, пишет РИА Новости. В 2019 году общая сумма долга составит 600 миллионов долларов – таких денег у Минска нет.
Россия активно помогает братскому народу Белоруссии, давая в долг миллиарды долларов. При этом Москва закрывает глаза на порой провокационные заявления Александра Лукашенко.
В январе 2019 года Батька заявил о какой-то мифической угрозе суверенитету Белоруссии, намекнув, что исходить она может откуда угодно, в том числе и от России. Потом президент решил пойти ва-банк и открыто стал угрожать Москве: мол, если она не поможет ему материально, то потеряет форпост на своих западных границах.
В заочную пикировку с Лукашенко вступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил ему о той помощи, которую Россия оказывает Минску. Речь идет, в частности, о многочисленных кредитах. Причем, как заявил глава кабмина, Москва готова даже предоставить отсрочку по их выплате.
Получается, что сейчас наступил некий момент истины: Лукашенко ждет от российского правительства снисхождения, а может быть, и частичного прощения долга. Не исключено, что президент теперь будет делать заявления иного рода – клясться России в вечной дружбе и давить на то, что две наши страны образуют Союзное государство.
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