Сбежавший от народа Порошенко вляпался в грандиозный скандал
У Порошенко свой путь – "через задний проход", отметил в Facebook украинский политолог Сергей Гайдай. "Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию. Через задний проход занесут деньги электората", – пояснил эксперт.
Таким же образом, уверен он, будет вестись подсчет голосов. В кабинет в Администрации президента на Банковой Порошенко будет попадать через "задний проход", и тем же путем лидера Незалежной вынесут на политическую свалку, резюмировал Гайдай.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Глава государства избирается на пять лет. В списке кандидатов значатся около 20 человек.
Кроме Порошенко, за кресло главы государства поборются бывший премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, юморист Владимир Зеленский, председатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики.
О выдвижении на второй срок президент объявил на съезде своих сторонников в конце января. Порошенко пообещал продолжить реформы и курс на выступление в Евросоюз и НАТО.
Пока электоральный расклад для Порошенко неоднозначен. Одни социологи отдают украинскому лидеру второе место в гонке с рейтингом 17,1%, другие утверждают, что лидера Незалежной поддерживают менее 10% желающих пойти на выборы.
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