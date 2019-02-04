Сбежавший от народа Порошенко вляпался в грандиозный скандал

Президент Украины Петр Порошенко стал героем очередной щекотливой ситуации. Как оказалось, при подаче документов в ЦИК Незалежной для регистрации кандидатом на выборах глава государства предпочел пройти через задний ход, чтобы не общаться с журналистами и не отвечать на неудобные вопросы. В Сети на трусость украинского лидера отреагировали с едкой иронией.



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