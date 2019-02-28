Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина

Отец Владимира Путина в годы Великой Отечественной воевал в составе спецподразделений. Президент России рассказал об этом на вечере в честь десятилетия Сил специальных операций. Украинских пользователей Сети рассказ российского лидера, как обычно, возмутил.

Украинские СМИ, верные традиции критиковать российского президента, подвергли сомнениям рассказ об отце Путина. Авторы материалов утверждают, что это вымысел, с ними торопливо соглашаются многочисленные комментаторы.

"Чем дальше от войны, тем больше героев", "Во Дед заливает!", "Лучше бы умолчал, а то он и артиллерист, и разведчик, и пианист, и переводчик, а теперь еще и сын диверсанта", - изощряются в остроумии пользователи с Украины.

Отец Путина начинал воевать в составе спецподразделения, куда зачастую попадали люди без достаточной подготовки. Об этом президент России рассказал представителям Сил специальных операций, которые отметили десятую годовщину своего создания.

По словам президента, в годы войны нередко приходилось идти на задание без специального вооружения. Операции сопровождались большими потерями. "В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. 28 человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись только четыре", – сказал Путин.

Путин на вечере в честь 10-летия Сил специальных операций: В начале Великой Отечественной потребовалось большое количества специальных подразделений. В одном из них начинал войну и мой отец. Двадцать восемь человек было переброшено за линию фронта, назад вернулось только четыре pic.twitter.com/wzAMCZ0Gj7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2019 г.

Видео с рассказом об отце Владимира Путина выложил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Российские пользователи, читая комментарии "порохоботов", только удивляются – до чего доводит глупость человеческая. Комментируя рассказ об отце Путина, один из них заметил, что президент, "как всегда, бодр, подвижен, остроумен". Этим российский лидер и вызывает злобу у конкурентов.