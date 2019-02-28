Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина
Украинские СМИ, верные традиции критиковать российского президента, подвергли сомнениям рассказ об отце Путина. Авторы материалов утверждают, что это вымысел, с ними торопливо соглашаются многочисленные комментаторы.
"Чем дальше от войны, тем больше героев", "Во Дед заливает!", "Лучше бы умолчал, а то он и артиллерист, и разведчик, и пианист, и переводчик, а теперь еще и сын диверсанта", - изощряются в остроумии пользователи с Украины.
Отец Путина начинал воевать в составе спецподразделения, куда зачастую попадали люди без достаточной подготовки. Об этом президент России рассказал представителям Сил специальных операций, которые отметили десятую годовщину своего создания.
По словам президента, в годы войны нередко приходилось идти на задание без специального вооружения. Операции сопровождались большими потерями. "В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. 28 человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись только четыре", – сказал Путин.
Путин на вечере в честь 10-летия Сил специальных операций: В начале Великой Отечественной потребовалось большое количества специальных подразделений. В одном из них начинал войну и мой отец. Двадцать восемь человек было переброшено за линию фронта, назад вернулось только четыре pic.twitter.com/wzAMCZ0Gj7— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2019 г.
Видео с рассказом об отце Владимира Путина выложил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Российские пользователи, читая комментарии "порохоботов", только удивляются – до чего доводит глупость человеческая. Комментируя рассказ об отце Путина, один из них заметил, что президент, "как всегда, бодр, подвижен, остроумен". Этим российский лидер и вызывает злобу у конкурентов.
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