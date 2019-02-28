США потребовали обнародовать доходы Путина

Американские конгрессмены требуют раскрыть доходы президента России Владимира Путина. Подготовлен законопроект с требованием к спецслужбам США добыть необходимую информацию.

Разведывательное сообщество США должно представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Инициатива конгрессменов озаглавлена "Законом о транспарентности в отношении Владимира Путина". Законодатели убеждены, что это просто необходимо – в связи с тем, что Россия не оставляет попыток "подорвать американскую демократию".

"Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", – заявил один из авторов законопроекта конгрессмен Вал Деминг.

Это не первая попытка законодателей США. В январе в Сенат был внесен законопроект "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", авторы которого потребовали представить информацию об имуществе Владимира Путина, напоминает Ura.ru со ссылкой на телекомпанию ABC.

Напомним, Вашингтон приписывает России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Все обвинения в каких-либо незаконных контактах с представителями Москвы отвергают как президент США Дональд Трамп, так и его помощники. В Москве заявления о вмешательстве России в американские выборы называют бредом.

Как американская разведка намерена добыть требуемые сведения о Путине – не уточняется. При этом известно, что в соответствии с законами России декларации о доходах российских чиновников, включая президента Путина, ежегодно публикуются в открытом доступе.