США потребовали обнародовать доходы Путина
Разведывательное сообщество США должно представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Инициатива конгрессменов озаглавлена "Законом о транспарентности в отношении Владимира Путина". Законодатели убеждены, что это просто необходимо – в связи с тем, что Россия не оставляет попыток "подорвать американскую демократию".
"Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", – заявил один из авторов законопроекта конгрессмен Вал Деминг.
Это не первая попытка законодателей США. В январе в Сенат был внесен законопроект "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", авторы которого потребовали представить информацию об имуществе Владимира Путина, напоминает Ura.ru со ссылкой на телекомпанию ABC.
Напомним, Вашингтон приписывает России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Все обвинения в каких-либо незаконных контактах с представителями Москвы отвергают как президент США Дональд Трамп, так и его помощники. В Москве заявления о вмешательстве России в американские выборы называют бредом.
Как американская разведка намерена добыть требуемые сведения о Путине – не уточняется. При этом известно, что в соответствии с законами России декларации о доходах российских чиновников, включая президента Путина, ежегодно публикуются в открытом доступе.
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