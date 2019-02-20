"Лучше сразу уйти": Путин распек паникеров и лентяев

Россия должна двигаться вперед и не останавливаться в своем развитии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Тех, кто не уверен в своих силах, глава государства призвал "к снаряду не подходить".



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