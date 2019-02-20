"Лучше сразу уйти": Путин распек паникеров и лентяев
По словам Путина, люди остро чувствуют лицемерие, обмануть их невозможно. Глава государства отметил, что идти по накатанной нельзя.
"Я уже слышу, что там нельзя, там планка высокая – с такими настроениями к снаряду лучше не подходить", – сказал Владимир Путин. Зал встретил его слова аплодисментами.
Сегодняшнее послание президента – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Путина. В этом году мероприятие проходит за пределами Кремля – в столичном Гостином дворе.
На оглашении послания президента присутствуют члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения.
Путин: Должно быть снижено налоговое давление на многодетные семьи. Принцип простой: больше детей - меньше налогов! pic.twitter.com/zMXLRbVWUn— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 февраля 2019 г.
В этом году главной темой послания президента стала социально-экономическая повестка. Президент уже предложил ряд мер по поддержке семей. Помимо прочего, глава государства озвучил инициативы по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов.
Напомним, в 2018 году в послании президента был сделан акцент на перспективные оружейные разработки, которые должны обеспечить безопасность страны и закрепить ее преимущество в стратегических видах вооружений.
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