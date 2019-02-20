Послание президента Федеральному Собранию
Заслушать послание президента Федеральному cобранию собрались не только парламентарии и чиновники. Всего приглашены оказались более тысячи человек.
Ожидается, что речь Путина займет больше часа. В 2018 году на это ушло 115 минут.
Начало – в 12:00 мск. Мероприятие освещают все крупные мировые СМИ: аккредитовались сотни журналистов. Трансляцию послания президента Федеральному собранию в прямом эфире среди прочих проводит телеканал "Россия 24".
Белоруссия уходит от России
Букмекеры уже назвали Россию лидером песенного конкурса
О кончине артиста высказалась эксперт
Жена футболиста о пополнении в семействе