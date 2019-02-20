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Прямой эфир: Послание Путина Федеральному собранию
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Политика

Послание президента Федеральному Собранию

Владимир Путин перед оглашением послания Федеральному Собранию. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в 15-й раз оглашает послание высшим руководителям всех государственных структур. Юбилейное мероприятие проходит в Гостином дворе. Прямой эфир с места событий – на "Дни.ру".

Продолжение: Запад замер в ожидании послания президента Путина
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Заслушать послание президента Федеральному cобранию собрались не только парламентарии и чиновники. Всего приглашены оказались более тысячи человек.

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 Послание президента

Сюжеты Послание президента

Ожидается, что речь Путина займет больше часа. В 2018 году на это ушло 115 минут.

Начало – в 12:00 мск. Мероприятие освещают все крупные мировые СМИ: аккредитовались сотни журналистов. Трансляцию послания президента Федеральному собранию в прямом эфире среди прочих проводит телеканал "Россия 24".

Автор: Евгений Мышко20 февраля 2019, 11:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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