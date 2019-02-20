Запад замер в ожидании послания президента Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20 февраля. Содержание речи главы государства, разумеется, держится в секрете. Большое внимание к посланию приковано и на Западе: там еще не забыли эффектного прошлогоднего выступления Путина, во время которого президент продемонстрировал новейшее отечественное оружие.

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