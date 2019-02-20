Запад замер в ожидании послания президента Путина
Послание президента в этом году пройдет за пределами кремлевских стен. В Большом Георгиевском зале, традиционном месте мероприятия, ведутся ремонтные работы. В 2019 году Путин будет произносить речь в московском Гостином дворе.
Один из главных вопросов – будут ли в послании президента – 2019 использоваться мультимедийные технологии. В прошлом году Владимир Путин несколько раз прерывал речь для демонстрации на большом экране новейших образцов российского оружия.
Глава государства представил перспективные разработки, которые должны обеспечить безопасность страны и закрепить ее преимущество в стратегических видах вооружений. Один из таких образцов – тяжелая ракета "Сармат". Она имеет короткий активный участок полета, что сильно осложняет работу противоракетной обороны.
В послании президента был представлен и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" с ракетой, скорость которой в 10 раз больше скорости звука. Он уже взят на вооружение и несет боевое дежурство в Южном военном округе.
Послание президента России вызвало крайне нервную реакцию на Западе. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель бросились звонить друг другу и обмениваться мнениями о новом российском оружии.
Лидеры выразили обеспокоенность посланием Путина и заявили, что подобная риторика может иметь негативные последствия для международных усилий по контролю над оружием.
Оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Владимира Путина.
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