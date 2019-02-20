Володин: Дума завершает реализацию послания президента – 2018

Работа над реализацией прошлогоднего послания президента России Владимира Путина почти завершена. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, парламентарии приняли 86 законов, еще 10 находятся на рассмотрении.



Председатель нижней палаты отметил, что это почти 90% законов, необходимых для реализации послания президента – 2018. "Внесения еще двух инициатив ожидаем в ближайшее время от правительства", – сообщил Володин журналистам.

В первую очередь спикер Госдумы выделил социальные инициативы. Речь идет о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, сокращения сроков принятия решения о выдаче материнского капитала, что имеет большую важность для семей.

Также Володин отметил распространение системы страхования вкладов на малые предприятия, усиление уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов или электронных денег.

"Это только несколько примеров.

Такие же темпы работы нам необходимо сохранить и при реализации нового послания", – подчеркнул спикер.

В настоящее время на Охотном Ряду ожидают от правительства внесения поправок, которые позволят ускорить темпы роста инвестиций в основной капитал и повысить до 25% их долю в валовом внутреннем продукте (ВВП). Также кабмин пока не предоставил поправок по определению кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не была выше рыночной цены.





Оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

На церемонии присутствуют члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, руководство Центризбиркома, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения.