Госдума начала работу по реализации послания президента

Он отметил, что было собрано более 360 предложений, 70 из них уже в работе. Володин подчеркнул, что основная законодательная деятельность будет проведена в течение года, однако, учитывая значимость и глобальность поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году.

"Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", – сказал законодатель. Работа будет вестись постоянно, поскольку, пояснил Володин, нормативно-правовые акты "придется корректировать, исходя из этих задач".

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию 1 марта. Глава государства обозначил основные задачи, которые необходимо решить в ближайшем будущем.

Помимо прочего, это улучшение условий жизни россиян и повышение их доходов, увеличение размеров социальных пособий, снижение безработицы и создание современных, высокотехнологичных рабочих мест, развитие цифровой экономики и многое другое.

Вячеслав Володин назвал послание главы государства стратегическим. Как подчеркнул спикер нижней палаты, оно задало ориентиры развития страны на десятилетия вперед.

Депутаты, подчеркнул он, включились в работу по законодательному обеспечению президентского послания сразу после его оглашения. На Охотном Ряду был созван Совет Госдумы, на котором было принято решение о создании специальной рабочей группы.