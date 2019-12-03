Захарова заставила Зеленского прикусить язык

Ранее президент Украины весьма негативно высказывался о жителях Донбасса. По его словам, все те, кто поддерживает Россию, должны покинуть Незалежную. Глава государства заявил, что намерен "бороться за украинцев, сбившихся с пути". Он предложил "тем, кто за Россию", уехать из своей страны.
Захарову такие резкие слова возмутили. Она заметила, что потерялись не граждане, а государство, которое их медленно пытается уничтожить. По ее мнению, танками делу не поможешь: если воля сильна, люди будут до последнего бороться за то, что им дорого.
Как сообщает НСН, Захарова порекомендовала Зеленскому не разевать рот на территории, а озаботиться тем, чтобы жителям Донецкой народной республики были предоставлены все права. Тогда, по мнению представителя МИД, ситуация может измениться в лучшую сторону: "Гарантируйте жителям права, и они найдутся сами".
Напомним, что не так давно Киев заявил о желании прибрать к рукам некоторые российские территории. Эта дерзкая выходка раззадорила Захарову, и она в привычном саркастическом ключе напомнила украинцам о Крыме. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что "одна "российская область" уже
была в составе Украины, и ей там не понравилось".
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