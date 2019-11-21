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Политика

Захарова жестко ответила обвинившим Россию в краже унитазов украинцам

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высмеяла украинские корабли. Она жестко ответила властям Незалежной, которые поспешили обвинить нашу страну в краже унитазов.
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По всей видимости, туалеты для моряков Незалежной оказались превыше всего и их отсутствие сильно подорвало моральный дух бравых воинов побратимой страны. Пожалуй, настолько, что глава Украины Владимир Зеленский даже выдвинул претензии в сторону России – якобы с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе украли сантехнику, розетки и остальные необходимые бытовые вещи.

Подобное от души насмешило Марию Захарову, сообщает Life. На одном из брифингов женщина позволила себе ироничное высказывание в сторону бравых украинских моряков. Представитель министерства иностранных дел полюбопытствовала, как сантехника влияет на боеспособность кораблей.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники", – передает слова Марии RT.

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко 20 ноября заявил, что с судов, которые были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны. Это высказывание дошло до главы Незалежной, который обратился к Москве с требованием вернуть удержанное имущество.

Тем не менее, российская сторона отрицает факт кражи. Позднее ФСБ опубликовала видео, на кадрах которого видно, что все якобы сворованное оборудование находится на своих местах. Кроме того, широкой общественности предоставили документы приема-сдачи кораблей.

Автор: 21 ноября 2019, 18:42
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