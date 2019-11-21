Захарова жестко ответила обвинившим Россию в краже унитазов украинцам

Подобное от души насмешило Марию Захарову, сообщает Life. На одном из брифингов женщина позволила себе ироничное высказывание в сторону бравых украинских моряков. Представитель министерства иностранных дел полюбопытствовала, как сантехника влияет на боеспособность кораблей.
"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники", – передает слова Марии RT.
Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко 20 ноября заявил, что с судов, которые были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны. Это высказывание дошло до главы Незалежной, который обратился к Москве с требованием вернуть удержанное имущество.
Тем не менее, российская сторона отрицает факт кражи. Позднее ФСБ опубликовала видео, на кадрах которого видно, что все якобы сворованное оборудование находится на своих местах. Кроме того, широкой общественности предоставили документы приема-сдачи кораблей.
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