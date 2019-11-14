"Психоз": Захарову возмутила грязная ложь британцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел выступила с обличительной речью в адрес британских журналистов. Мария Захарова заявила, что зарубежные СМИ пытаются навязать людям "синдром Форрестола".

На недавнем брифинге российский дипломат рассказала, что британские журналисты пытаются демонизировать образ России в своих публикациях. По мнению Марии Захаровой, негативные статьи могут привить здоровым гражданам психическую болезнь первого министра обороны США Джеймса Форрестола.

"Он (Джеймс Форрестол. – Прим.ред.) не был ранен на полях сражений, а это была середина XX века, он не был ранен на полях сражений с русскими, как вы понимаете, войны не было. Он не упал в ходе каких-то военных учений. Он просто немного повредился рассудком. Его лечили, у него был психоз", – цитирует официального представителя ведомства РИА Новости.

Напомним, американский министр страдал от депрессии и нервного истощения и в 1949 году был снят с должности и помещен в лечебное учреждение. Во время болезни Джеймс Форрестол часто говорил: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат".

Ранее британские СМИ обвинили Россию в причастности к гибели одного из основателей организации "Белые каски", действующей на Ближнем Востоке. В частности, газета Independent разместила статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России".