Украинский флаг над Донецком: Зеленский объявил о возвращении Донбасса

Зеленский выделил три главных задачи, решение которых
позволит окончить войну и вернуть мятежный регион в состав Украины. Во-первых,
нужно прекратить огонь. "Мы уверены, что обязательно достигнем этого в
ближайшее время", – сказал глава государства на "Форуме
единства" в Мариуполе.
Затем необходимо "примирить" жителей Донецкой и Луганской республик с военными. Каким образом в ДНР и ЛНР примирятся с обстреливавшей их на протяжении пяти лет украинской армией, президент не уточнил.
Может ли быть так, чтобы в купе одного поезда спокойно ехал ветеран войны и житель неподконтрольных Киеву территорий, но при этом оставшийся лояльным к украинским властям, порассуждал Зеленский. При этом о сторонниках независимости Донбасса президент не упомянул. Видимо, в его план по "примирению" они не входят.
Последний этап – безопасное воссоединение, рассказал Зеленский. Территории ДНР и ЛНР должны быть возвращены Украине в реальности, а не на бумаге. "После пяти лет войны должна появиться стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма", – заключил глава государства.
Когда Билецкий угрожает президенту Украины блокировать разведение сил, направив тысячи новых бойцов в Донбасс, встаёт вопрос: кто определяет политику страны - Зеленский или Билецкий? Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры. Двоевластие.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 27, 2019
Накануне в населенном пункте Золотое в Луганской области произошло разведение войск. Долгожданный отвод подразделений произошел на несколько недель позже запланированного срока из-за сопротивления националистов.
Зеленский лично отправился на линию фронта и попытался убедить радикалов отойти вместе с армией. Однако националисты так и остались в Золотом, хоть и без оружия.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Кто начал срчн на ыоруме?
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Застал сына с парнем
Лиона!