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Политика

Украинский флаг над Донецком: Зеленский объявил о возвращении Донбасса

Владимир Зеленский, новости Украина. Фото: president.gov.ua
Украина не оставит Донбасс и Крым в покое. Президент Незалежной Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях украинский флаг вновь будет развеваться над Донецком и Симферополем.

Продолжение: Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал
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Зеленский выделил три главных задачи, решение которых позволит окончить войну и вернуть мятежный регион в состав Украины. Во-первых, нужно прекратить огонь. "Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время", – сказал глава государства на "Форуме единства" в Мариуполе.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Затем необходимо "примирить" жителей Донецкой и Луганской республик с военными. Каким образом в ДНР и ЛНР примирятся с обстреливавшей их на протяжении пяти лет украинской армией, президент не уточнил.

Может ли быть так, чтобы в купе одного поезда спокойно ехал ветеран войны и житель неподконтрольных Киеву территорий, но при этом оставшийся лояльным к украинским властям, порассуждал Зеленский. При этом о сторонниках независимости Донбасса президент не упомянул. Видимо, в его план по "примирению" они не входят.

Последний этап – безопасное воссоединение, рассказал Зеленский. Территории ДНР и ЛНР должны быть возвращены Украине в реальности, а не на бумаге. "После пяти лет войны должна появиться стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма", – заключил глава государства.

Накануне в населенном пункте Золотое в Луганской области произошло разведение войск. Долгожданный отвод подразделений произошел на несколько недель позже запланированного срока из-за сопротивления националистов.

Зеленский лично отправился на линию фронта и попытался убедить радикалов отойти вместе с армией. Однако националисты так и остались в Золотом, хоть и без оружия.

Автор: 30 октября 2019, 16:24

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