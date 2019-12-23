Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

Мало у кого остались иллюзии относительно моральных качеств Петра Порошенко. Убийства мирных жителей в Донбассе, коррупция в невиданных даже для Украины масштабах, подкупы журналистов и прочие "подвиги" останутся несмываемым клеймом на имидже экс-президента. В погоне за корыстными целями Порошенко не жалел даже близких людей. Открывшиеся общественности факты стали сенсацией.



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