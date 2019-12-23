Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

Высокими моральными качествами Порошенко никогда не
отличался. Членов своей команды он менял как перчатки. А когда надо, легко
переходил из одного политического лагеря в другой. Соратники были для
экс-президента не друзьями, а расходным материалом.
Наглядным примером стала судьба члена фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Сергея Куницына. Весной этого года депутат угодил в реанимацию, перенес 11 операций за две недели, сообщает портал "ПолитНавигатор".
По словам политика, его поддержали армейские генералы и спецслужбы. Но Порошенко на судьбу Куницына было наплевать. Тогдашний президент даже не удосужился позвонить и справиться о судьбе соратника по партии.
Из больницы Куницын выписался 31 марта. "И потом случайно кого-то встретил через две недели из лидеров, не помню кого, и мне стали говорить, что они не знают, что надо встретиться с Порошенко, что он типа не знал и так далее", – сказал политик в эфире Oboz.Tv.
В итоге Порошенко с Куницыным так и не встретился. По всей видимости, тогдашний президент был настолько поглощен борьбой за новый срок, что без зазрения совести бросил однопартийца в беде.
"После всех этих поступков для меня этот человек как президент, как политик и как мужик просто не существует", – резюмировал бывший депутат.
Куницын: Порошенко работает на износ, но не все у него получается pic.twitter.com/XiGnrWqbOT— ����Олександр���� (@zakon_e_zakon) May 25, 2015
Ранее правоохранители провели обыск в принадлежащем Петру Порошенко спортклубе "Пятый элемент". Какого было удивление оперативников, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках работающие камеры видеонаблюдения.
Бывший президент случившееся не комментирует, для каких целей была установлена аппаратура неизвестно. Порошенко мог использовать видеозаписи в качестве компромата. Не исключено также, что пикантными трансляциями политик скрашивал себе свободное время.
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