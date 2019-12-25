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Политика

Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com/
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Стали известны возможные причины подобного шага.
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Об отставке Игоря Бондаренко Владимир Зеленский объявил на заседании Совета развития общин и территорий. Свое решение президент Украины объяснил тем, что не увидел никаких результатов работы чиновника.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины раскрыл настоящую причину жесткого решения Владимира Зеленского. Речь идет не об отсутствии положительной, а о наличии отрицательной динамики в результате работы Игоря Бондаренко.

"Одна из основных причин – это напряженные отношения с венгерской общиной. Глава области не только не смог найти подход к венграм Закарпатья, но успел даже настроить их против себя", – говорится в сообщении с пометкой "Слухи".

Отметим, после государственного переворота на Украине к власти пришли люди, ищущие поддержку среди украинских националистов. В результате в стране начались конфликты на национальной почве.

Население Донбасса с оружием в руках стало отстаивать свое право говорить на родном языке. Жителей Одессы, Харькова и других крупных и некогда практически поголовно русскоязычных городов радикалам регулярно приходится склонять на свою сторону акциями устрашения.

Как показывают последние новости Украины, начинают роптать против власти Киева и другие живущие в стране национальные общины. И если против русских и рускоязычных обыкновенно применяются методы силового принуждения, то венгры, русины, молдаване, румыны и другие меньшинства могут рассчитывать на то, что к их жалобам Владимир Зеленский все же прислушается.

Автор: 25 декабря 2019, 12:55

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