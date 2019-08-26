Первый президент Украины проговорился о развале страны

Официальная позиция Киева по поводу признания итогов референдумов не могла похвастаться объективностью. О незначительности волеизъявления народа украинские политики стали заявлять после того, как в результате голосований на фоне госпереворота страна начала разваливаться.
В итоге Крым воссоединился с Россией, а Донбасс провозгласил свою независимость. Сделано это было с соблюдением необходимых требований для референдумов, поэтому тема всеобщего голосования долго была под запретом.
Нарушить его решился первый президент Украины Леонид Кравчук. "Значение референдума огромно", – заявил он по поводу голосования, по итогам которого советская республика вышла из состава СССР. По словам Кравчука, до оглашения результатов плебисцита ни одна страна не признала независимую Украину, а сразу после процесс был запущен на полную мощность.
"Это бессмысленность": первый президент Украины Леонид Кравчук нашёл ошибку в тексте гимна страны.— Леди Кац (@lady_Katz) August 25, 2019
Вся история незалежной Украины - одна большая ошибка. pic.twitter.com/apabcDR9Ub
Эксперты отметили, что подобным заявлением первый президент Украины поставил себя в неловкое положение. "Если сказал А, то надо говорить и Б. Пусть признает Крым и Донбасс в качестве части России", – цитирует РИА ФАН члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.
Вызывает вопросы и поведение международного сообщества, которое 28 лет назад проявило небывалую оперативность и без всяких разговоров признало волю народа, выраженную в итогах голосования, а к еще более однозначной ситуации с референдумами в Крыму и Донбассе почему-то предъявило претензии. Впрочем, ничего удивительного тут нет, считают специалисты.
Безпалько напомнил, что на самом деле процесс международного признания независимой Украины проходил несколько не так, как описывает его Кравчук. Запад действовал исходя из собственных интересов, уверившись в 100%-м успехе операции. "Причиной независимости Украины и ее признания являются прагматизм внешнеполитических игроков и безопасность этого процесса", – заключил эксперт.
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