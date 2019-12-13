"История не закончена": Зеленского предупредили о "бомбе" Порошенко

Радикально настроенные украинские националисты любят сравнивать Петра Порошенко и Владимира Зеленского, отдавая предпочтение первому. Однако, как отмечают эксперты, тот приложил немало усилий, чтобы существование Украины как единого независимого государства оказалось под вопросом.
"Политика, которую в предыдущие годы проводил экс-президент Петр Порошенко, была направлена на раскол украинского общества и дискредитацию нацменьшинств. Особенно это касалось русских. Устанавливалась неприязнь по языковому фактору и так далее", – цитирует НСН бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова. Он отметил, что опасная деятельность предыдущего украинского лидера продолжает давать всходы.
"Эта история не закончена", – уверен бывший народный избранник.
То, как ситуация будет развиваться дальше, зависит от Зеленского и его команды. Во время предвыборной гонки он обещал пересмотреть подходы к гуманитарной политике, языковому вопросу и другим вещам, напомнил эксперт. "Кроме слов, никаких действий со стороны Зеленского в этой сфере я не вижу", – добавил Килинкаров.
Зеленский оказался в ловушке. Порошенко оставил ему бомбу замедленного действия, спровоцировав серьезный конфликт внутри Украины и начав политику дискриминации в отношении значительной части общества. Попытки исправить ситуацию могут вылиться в массовые протесты радикалов или очередной госпереворот. Бездействие же грозит стране развалом.
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