"Будут избавляться": чисткам в окружении Зеленского нашли оправдание

Политолог Владимир Корнилов рассказал о том, какое будущее может ждать большую часть команды президента Украины Владимира Зеленского, отвечающей за экономическую ситуацию в стране. Он отметил, что важные должности занимают откровенно некомпетентные люди.



Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины дала старт своеобразному эксперименту по управлению крупным европейским государством. И первые уроки из произошедшего уже можно извлечь.

Как отмечают эксперты, пример команды Зеленского показал, что на ответственные должности необходимо назначать компетентных людей. До этого окружению украинского лидера этот факт, судя по всему, был не столь очевиден. Иначе как объяснить, что за экономику отвечали люди, которые к ней не имели никакого отношения, не обладали навыками государственного строительства и даже не имели опыта руководства хоть какой-нибудь компанией.

"Экономического чуда в ближайшее время ждать на Украине не приходится", – констатировал политолог Владимир Корнилов.

Именно поэтому, уверен он, в ближайшее время стоит ожидать чисток в окружении Зеленского. "В ближайшее время правительство, по крайней мере, его экономический блок, будет заменен. Потому что действия премьера Гончарука, министра экономики Милованова и прочих чудиков в правительстве Зеленского – от них будут избавляться", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, на освободившиеся места в команде Зеленского будут поставлены большие профессионалы. По крайней мере, выразил он надежду, у них хотя бы будет опыт государственного строительства. Подобное развитие событий соответствовало бы здравому смыслу, чем новости с Украины похвастаться могут далеко не всегда.