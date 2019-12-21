Неизвестные в масках атаковали Порошенко в центре Киева

За последние полгода положение Порошенко сильно ухудшилось. От его соратников зачистили органы власти, а сам бывший гарант Конституции стал фигурантом 15 уголовных дел. Теперь экс-президент подвергся новой атаке со стороны оппонентов.
В пятницу, 20 декабря, неизвестные в черных масках заблокировали офис партии Порошенко "Европейская солидарность" на улице Лаврская в центре Киева. Позже выяснилось, что это сотрудники Государственного бюро расследований.
В ходе обысков правоохранители изъяли технику. В ГБР полагают, что она была вывезена из администрации Порошенко после его поражения на выборах. Находка может пролить свет на некоторые деяния экс-президента и его команды.
"Если техника окажется той самой – это залет, Петр Алексеевич", – пишет телеграм-канал Klymenko Time.
Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах: об узурпации власти, давлении на суд, отмывании преступных доходов и прочих эпизодах. Пока экс-президент проходит по ним свидетелем.
Обыск у Порошенко.— Цугцванг Цайтунг (@flynursery) December 20, 2019
Обнаружены украденные с Банковой телевизоры. pic.twitter.com/Vy2SI3yzPe
Но украинская политика известна своей непредсказуемостью. Порошенко – калач тертый, поэтому решил обезопасить "нажитые непосильным трудом" активы. В ноябре журналисты выяснили, что бывший гарант переписал структуры корпорации "Рошен" на старшего сына.
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