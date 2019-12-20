Выходка близкого человека добила тяжело больного Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Четверг 19 декабря
Лента новостей
00:13
Популярная телеведущая влезла в долги из-за покупки замка
21:07
За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие
21:06
Итоги стрельбы в Москве: погибли сотрудники ФСБ и ГИБДД
20:38
Лазарев рассказал о самом большом страхе при воспитании детей
20:32
"Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео
20:09
Все напавшие на здание ФСБ стрелки ликвидированы
20:00
Стреляли в спину: ранение сотрудника ФСБ попало на видео
19:58
"Какой ужас": Собчак пострадала из-за расстрела в центре Москвы
19:56
Герои-гаишники кинулись спасать людей в ходе стрельбы в Москве
19:46
Стрельба под окнами ФСБ: появилось первое фото нападавшего
19:33
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)
19:33
У здания ФСБ после стрельбы нашли рюкзак с гранатой
19:29
Названы имена пострадавших в ходе стрельбы в центре Москвы
19:26
Жуткие кадры с места стрельбы в центре Москвы
19:20
Четыре человека погибли в результате стрельбы в центре Москвы
19:17
У здания ФСБ после стрельбы начался штурм
19:11
В здании ФСБ после стрельбы начался пожар
19:01
В центре Москвы расстреляли людей: последние подробности бойни у здания ФСБ
18:57
Маленькая дочь Кудрявцевой очаровала народ на новогоднем утреннике
18:46
Стрельба в центре Москвы: у здания ФСБ ранили двух силовиков
18:41
Создатель спецэффектов покорил Москву
18:39
В Москве появилось новое "место силы" для загадывания желаний
18:32
Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос
18:31
"Нафотошопила": Караулова прячет прыщи на лице
18:23
"Нытье сына бесило": Регина Тодоренко сделала признание
18:14
В Петербурге покажут предметы из крупнейшего клада в истории России
18:05
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
17:40
Голодные московские птицы начали поедать друг друга
17:32
Cделано необычное предположение о причинах проблем со здоровьем у Горбачева
17:18
"Совсем *****, отбросы": экс-подруга публично размазала Собчак
17:08
"Неудовлетворенность, ущербность": Волочкова взвыла от воплей злопыхателей
17:01
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
16:53
У Стаса Пьехи не стоит: певец сделал ошеломительное признание
16:50
У собак обнаружили уникальную "человеческую" особенность мозга
16:48
"Когда вы признаете, что они ваши дети?": Путину задали неожиданный вопрос
16:33
"Возьми себя в руки и ложись в клинику": поклонники отвернулись от неадекватной Борисовой
16:04
Развлекшийся с геями Колдун шокировал признанием о жизни с Малышевой
15:42
"Индивидуальный стиль": необычный образ Галкина впечатлил стилистов
15:38
Соберется вся семья: Якубович поделился планами после слухов о серьезной болезни
15:36
"Похожа на блокадницу": странный образ Ирины Шейк шокировал публику
15:26
Сотрудники "Почты России" отравились при разборе посылок
15:10
Перенервничавший Киркоров устроил прилюдную выволочку шокированной фанатке
15:02
"Готова хребет сломать": Бородина набросилась на беременную звезду "Дом-2"
14:48
Путин высказался о пенсиях россиян
14:42
"Копия – мамочка!": у Топалова не нашли сходства с сыном
14:41
Один водитель пострадал: в Башкирии столкнулись две легковушки
14:39
Выглядит комично: Тимати заплевали рядом с роскошной Решетовой
14:21
"Мой любимый, красавчик мой!": Гузеева обласкала Нагиева
14:03
Пресняков обнародовал фото беременной жены
13:56
Подруга сообщила интимные детали романа 77-летней Ангелины Вовк и молодого любовника
13:56
Фото повзрослевших отпрысков Миддлтон утекло в Сеть
13:55
Искусственные елки признаны ядовитыми
13:54
Самолет экстренно сел в Жуковском после отказа двигателя
13:43
"Руки трясутся": у Эвелины Бледанс нервный срыв
13:41
Житель Петербурга зверски избил отчима
13:25
В работе Google произошел сбой по всему миру
13:23
Трогательное спасение оленихи с детенышами попало на видео
13:21
Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор
13:17
Борисова плюнула в лицо бессовестной Кравец за продажу невинности 12-летней дочери
13:05
Грустно наблюдать: атака на "Северный поток – 2" провалилась
13:03
Женщина скончалась на месте: в Подмосковье машина сбила двух пешеходов
12:58
Кто стал самым популярным актером года
12:44
Под Ростовом произошла смертельная авария со школьным автобусом
12:40
"Лучше не трогать": Путин рассказал о походе к врачам
12:31
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
12:28
Загитова вынуждена работать ночами после известия об уходе из спорта
12:11
"Может и рухнуть": сделано заявление об импичменте Трампа
12:05
Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь
12:04
Под Вологдой пьяный мужчина оставил дочь на улице
12:03
Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе
12:01
"Светлана Одуванчикова": новый образ Ходченковой вызвал недоумение
11:30
Большая пресс-конференция Владимира Путина (видео)
11:30
Обколотую Машу Вебер сняли ночью на окраине Москвы
11:30
Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным
11:30
Изменившуюся Собчак лихо припечатали
11:30
В Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев (видео)
11:18
Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
11:08
Невестку Гуцериева вызвали на допрос
10:52
Бузову заставили заняться сексом после драки сосисками
10:40
Потерявший контроль Панин накинулся на таксиста
10:40
Новый любовник жестоко обманул бывшую жену Александра Малинина
10:33
Под Москвой при пожаре пострадали двое детей
10:06
"Хитрая бабка": как Алла Пугачева обвела россиян вокруг пальца
10:05
"Уральские пельмени" сделали заявление о прощальном туре
09:56
США готовятся нанести новый удар России из-за Крыма
09:29
Блогер Эрик Давидыч стал жертвой вымогателей
09:28
"Сильно не ***": Басков жестко приструнил молодого музыканта
09:16
"Измена! Караул!": Валерия закричала от увиденного
09:03
Стало известно о росте пенсий
08:48
Дом Королевой атаковали мерзкие твари
08:48
Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля
08:30
Воспитатель детсада умерла во время эвакуации
08:20
Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот
08:14
"Я уже устала": дочь Тутберидзе заговорила о тяжелом заболевании
08:05
Дональду Трампу объявили импичмент
06:13
Сделано сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
05:19
"Жизнь напоказ": в шоу Рудковской заметили неясность
04:02
Знаменитый певец встал грудью за родных парализованной Заворотнюк
03:09
Самоуверенный Шепелев намерен подложить свинью собственному сыну
02:13
"Разница как между жигули и майбахом": оголившуюся Волочкову мокнули в грязь лицом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха
Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос
Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой
Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности
Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году
Рождественское чудо: Энистон и Питт снова вместе
Политика

Выходка близкого человека добила тяжело больного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Globallookpress
Петру Порошенко подложили большую свинью. В кабинете, который когда-то занимал его соратник, нашли любопытные документы, которые могут окончательно дискредитировать бывшего президента и забить последний гроб в крышку его политической карьеры. По всей видимости, экс-чиновник забыл спрятать бумаги от посторонних глаз.   
прочитано 152 раза

Пять лет президентства подкосили здоровье Петра Порошенко. Нервное перенапряжение и стрессы сказались на внешнем виде политика: он поседел, под глазами появились большие мешки. Ситуацию усугубляет сахарный диабет, которым, как утверждают знакомые с бывшим президентом люди, он страдает давно.   

ПО ТЕМЕ

Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве

Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Разразившийся скандал способен еще больше подкосить подкосить самочувствие политика. Вместе со здоровьем на дно пойдет и политическая карьера Порошенко.  

Сенсацию опубликовала украинская газета KyivPost. В кабинете Владимира Горковенко, который в 2014-2019 годах отвечал за информационную политику администрации президента, нашли бумаги, доказывающие факт подкупа Петром Порошенко СМИ и блогеров, сообщают журналисты.  

По имеющимся сведениям, экс-президент покупал хвалебные публикации в прессе, позитивные комментарии на радиостанциях и сюжеты на телевидении. Например, накануне выборов в местные органы власти в 2015 году около миллиона долларов из кармана Порошенко получили семь радиостанций.   

Из публикации KyivPost следует, что Горковенко оставил компрометирующие документы в кабинете, не удосужившись спрятать их от посторонних глаз после поражения Порошенко на выборах. То ли забыл это сделать, то ли не захотел, то ли наивно надеялся, что их никто не найдет.  

 

 

Публикация KyivPost произвела эффект разорвавшейся бомбы. Украинская общественность и пресса гудит от возмущения, передовицы газет пестрят сообщениями о нечестной игре Порошенко.   

Горковенко попытался спасти свою репутацию, а заодно бывшего шефа. Публикацию о подкупе бывший соратник Порошенко назвал "бредом". Получилось неубедительно.  

Так или иначе, тяжелый удар по имиджу экс-президента публикация KyivPost уже нанесла. Не исключено, что разыгравшийся скандал окончательно похоронит надежды Порошенко на счастливое политическое завтра.

Автор: 20 декабря 2019, 00:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка
Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко
Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь
Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным

Шоу-бизнес

Седокова в БДСМ-наряде влезла в грызню светских львиц и Собчак
Юная дочь Урганта поселилась в Нью-Йорке с темнокожим любовником
За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие
Лазарев рассказал о самом большом страхе при воспитании детей

Проишествия

Странные детали стрельбы на Лубянке
"Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
Политика

"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка

Президент высказался откровенно
Lifestyle

Лучшие новогодние представления для детей и взрослых

Куда можно сходить всей семьей, чтобы незабываемо провести время на каникулах?
Шоу-бизнес

Обколотую Машу Вебер сняли ночью на окраине Москвы

Певица удивила своим видом
Шоу-бизнес

"Уральские пельмени" сделали заявление о прощальном туре

Сергей Исаев расставил точки над i

Гороскоп

Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вынуждена работать ночами после известия об уходе из спорта
"Я уже устала": дочь Тутберидзе заговорила о тяжелом заболевании
Фигуристке Медведевой дали ценные рекомендации перед операцией
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Регионы

Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru