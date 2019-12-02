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Политика

Захарова спустила с небес разинувших рот на российскую землю украинцев

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД России ответила на дерзость Незалежной. Мария Захарова сделала жесткое и саркастичное заявление после слов украинцев о готовности "принять пару областей" нашей страны.  
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Дипломат напомнила о судьбе Крыма, вошедшего в 2014 году в состав России. "Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", – цитирует Марию Захарову НСН.

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Таки образом она спустила с небес на землю вице-премьера правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Ранее в "Твиттере" он заявил о готовности "забрать" пару российских областей. 

В публикации политик сообщил, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но и готова взять часть регионов нашей страны. По его словам, такое развитие событий позволит восторжествовать исторической справедливости.

Отметим, что Мария Захарова никогда за словом в карман не лезет. Она всегда достойно отвечает на нападки в адрес России. Напомним, что ранее официальный представитель МИД высмеяла украинские корабли. Она прокомментировала заявление властей Незалежной, которые поспешили обвинить нашу страну в краже унитазов.

Как писали "Дни.ру", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с судов, которые были задержаны в Керченском проливе, украли сантехнику, розетки и другие бытовые вещи. На одном из брифингов Мария Захарова полюбопытствовала, как сантехника влияет на боеспособность кораблей.

Автор: 2 декабря 2019, 12:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

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