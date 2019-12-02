Захарова спустила с небес разинувших рот на российскую землю украинцев

Дипломат напомнила о судьбе Крыма, вошедшего в 2014 году в состав России. "Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", – цитирует Марию Захарову НСН.
Таки образом она спустила с небес на землю вице-премьера правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Ранее в "Твиттере" он заявил о готовности "забрать" пару российских областей.
В публикации политик сообщил, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но и готова взять часть регионов нашей страны. По его словам, такое развитие событий позволит восторжествовать исторической справедливости.
Отметим, что Мария Захарова никогда за словом в карман не лезет. Она всегда достойно отвечает на нападки в адрес России. Напомним, что ранее официальный представитель МИД высмеяла украинские корабли. Она прокомментировала заявление властей Незалежной, которые поспешили обвинить нашу страну в краже унитазов.
Как писали "Дни.ру", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с судов, которые были задержаны в Керченском проливе, украли сантехнику, розетки и другие бытовые вещи. На одном из брифингов Мария Захарова полюбопытствовала, как сантехника влияет на боеспособность кораблей.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Всем дуракам посвящается
Не открываются в темах страницы
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Нимфомания
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
СССР всё было хорошо и правильно
Приглашение на свадьбу