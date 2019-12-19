Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на массовые протесты в Минске перед встречей с Владимиром Путиным. Глава государства хочет использовать выступления антироссийски настроенной оппозиции как козырь на переговорах с Кремлем.



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