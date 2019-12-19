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Политика

Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на массовые протесты в Минске перед встречей с Владимиром Путиным. Глава государства хочет использовать выступления антироссийски настроенной оппозиции как козырь на переговорах с Кремлем. 
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Один из лидеров протестов против интеграции с Россией Павел Северинец накануне был задержан правоохранителями около своего дома. Некоторые эксперты оценили это как позитивный сигнал: дескать, Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным. Однако спустя несколько часов Северинца отпустили.

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По мнению оппозиционного белорусского эксперта Эдуарда Пальчиса, власти республики признали, что хотят использовать протесты как козырь на переговорах с Москвой. "Пришел тот момент, когда активность на улице не будет лишней. И единственный, кто ее может создать, это твои же оппоненты", – написал политолог в своем телеграм-канале.

Активность оппозиции играет на руку Лукашенко, уверен эксперт. Вывести провластные силы с антироссийскими плакатами он не решится, зато националисты смогут создать картину недовольства белорусов интеграцией с Москвой. "Это по-прежнему маниакальная попытка усидеть на всех стульях и все контролировать до предела", – написал Пальчис о намерениях Лукашенко.

Новый раунд переговоров президентов России и Белоруссии пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Документы по интеграции стороны должны были подписать 8 декабря, но Путин и Лукашенко не договорились по ряду экономических вопросов.

Белоруссия требует от России скидки на энергоносители, компенсацию налогового маневра в нефтяной отрасли, а также льготы для своих товаров на российском рынке. При этом на политическую интеграцию Лукашенко не готов. Для Москвы же пророссийская риторика Минска больше не является основанием для предоставления преференций.

Автор: 19 декабря 2019, 11:30
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