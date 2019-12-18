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Политика

В результатах переговоров Путина и Лукашенко усомнились

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончилась без прорывных решений. касающихся интеграции двух стран в рамках формированию Союзного государства. Эксперты считают, что подобная судьба может ждать и следующие переговоры двух лидеров, которые должны состояться 20 декабря.
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Многие ждали, что большая часть вопросов, касающихся интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, будет решена во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря. Было объявлено, что на этих переговорах президенты двух стран обсудят дорожные карты по развитию союзнических отношений.

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Эксперты же полагали, что мероприятие подобного уровня не обойдется без подписания конкретных документов и громких объявлений. Самые радикально настроенные из них надеялись, что по итогам переговоров будет объявлено едва ли не о вхождении Белоруссии в состав России. Впрочем, другие специалисты были куда как более осторожны в своих прогнозах.

"С моей точки зрения, личной, скорее всего эти дорожные карты подписаны не будут. А если и будут подписаны, то они просто не будут исполняться и будут дезавуированы Лукашенко, причем в достаточно короткий срок", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" отмечал тогда член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

"Может быть, имитацию интеграции он будет осуществлять до момента своего переназначения, переизбрания на шестой президентский срок", – добавил эксперт.

Очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко должна состояться 20 декабря. И от нее специалисты также не ждут прорывов. "Это будет рабочая встреча", – предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что вряд ли у сторон получится к этому сроку закрыть все спорные вопросы, сообщили белорусские СМИ. Судя по всему. президент Белоруссии в очередной раз попытался оттянуть время перед принятием окончательного решения.

Автор: 18 декабря 2019, 20:02
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