В результатах переговоров Путина и Лукашенко усомнились

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончилась без прорывных решений. касающихся интеграции двух стран в рамках формированию Союзного государства. Эксперты считают, что подобная судьба может ждать и следующие переговоры двух лидеров, которые должны состояться 20 декабря.

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