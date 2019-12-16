Кровь неизбежна: выходка Лукашенко дорого обойдется Белоруссии

Москва пока не смогла склонить Минск к интеграции.
Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача не реализована,
констатировал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Сохранить лицо
подписанием формальных договоренностей у Кремля не получится, считает эксперт.
Сохранение Александра Лукашенко во власти приведет к резкому обострению ситуации в республике, считает Шишкин. Он прогнозирует: в стране прольется кровь даже в самом лучшем для Батьки варианте, когда Запад берет его режим на содержание по примеру Польши.
Но в таком случае во власти он долго не продержится, уверен эксперт. Запад потребует ликвидации социально-политической системы республики. "Белорусское чудо будет принесено в жертву незалежности", – цитирует Шишкина портал "ПолитНавигатор".
Ситуацию в республике может раскачать и дерусификация, которую Минск проводит по украинскому сценарию, отметил политолог. Эксперт напомнил, что языковой вопрос был одним из катализаторов восстания в Донбассе.
"Курс, который взял Лукашенко, неизбежно ведет к крови. Он превращается во врага белорусского народа ради химеры незалежности от России", – подчеркнул Шишкин.
"Лукашенко одобрил срочный кредит на $500 млн".— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 14, 2019
Нищедрот выпросил деньги под свои выборы". Россия уже не даёт, таки он решил у китайцев до зарплаты перехватить. Эти его быстро отучат работать по льготно-невозвратной схеме..
В начале декабря президент Белоруссии провел переговоры в Сочи со своим российским коллегой. Лукашенко в очередной раз проявил упертость и недоговороспособность. Лидер соседней республики отказался согласовывать ряд спорных моментов по интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия невыгодны Минску.
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