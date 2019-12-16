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Политика

Кровь неизбежна: выходка Лукашенко дорого обойдется Белоруссии

Александр Лукашенко, Беларусь, новости. Фото: www.globallookpress.com
Политика белорусского руководства доведет страну до кровавого противостояния, уверены эксперты. Дерусификация по украинскому сценарию, которую начал президент Александр Лукашенко, болезненно аукнется республике и ее гражданам. 
прочитано 929 раз

Москва пока не смогла склонить Минск к интеграции. Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача не реализована, констатировал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Сохранить лицо подписанием формальных договоренностей у Кремля не получится, считает эксперт.

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Сохранение Александра Лукашенко во власти приведет к резкому обострению ситуации в республике, считает Шишкин. Он прогнозирует: в стране прольется кровь даже в самом лучшем для Батьки варианте, когда Запад берет его режим на содержание по примеру Польши.

Но в таком случае во власти он долго не продержится, уверен эксперт. Запад потребует ликвидации социально-политической системы республики. "Белорусское чудо будет принесено в жертву незалежности", – цитирует Шишкина портал "ПолитНавигатор".

Ситуацию в республике может раскачать и дерусификация, которую Минск проводит по украинскому сценарию, отметил политолог. Эксперт напомнил, что языковой вопрос был одним из катализаторов восстания в Донбассе.

"Курс, который взял Лукашенко, неизбежно ведет к крови. Он превращается во врага белорусского народа ради химеры незалежности от России", – подчеркнул Шишкин.

В начале декабря президент Белоруссии провел переговоры в Сочи со своим российским коллегой. Лукашенко в очередной раз проявил упертость и недоговороспособность. Лидер соседней республики отказался согласовывать ряд спорных моментов по интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия невыгодны Минску.

Автор: 16 декабря 2019, 12:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Valeriy Bondarik
Ответить
,,, З д р а в и я Вам ,,,

1. На НЫНЕшний момент в Белоруссии НЕТ политической
альтернативы господину Лукашенко (как-бы он ВСЕМ не НАДОЕЛ) !

2. Нападки на Русский язык (ДЕРУСИФИКАЦИЯ~~"моунасць") - это
Реальный РАЗВАЛ (= Хаос + ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ) РБ и...И...Кровь...

3. Ныне ВРАГ №-1 для РБ - это... Т.Н. "мова" - Полит-внутренний Враг !

4. Белоруссию ,,ПОДСАЖИВАЮТ,, на Т.Н. "мову", чтобы ПОСРЕДСТВОМ
этого Полит--"ВИРУСА" - начать Развал Белоруссии ИЗНУТРИ...

5. Если белорусская власть - С УМА СОЙДЁТ то...то она,
на ДЕРУСИФИКАЦИЮ (и себя Отстранения...) - сама пОЙдёт...
[ с РАЗГУЛОМ "вируса-МОУНАСТИ" - Крах и ХАОС - в РБ придёт !!!]
- - - - -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 16-12-19.
1

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