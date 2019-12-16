Кровь неизбежна: выходка Лукашенко дорого обойдется Белоруссии

Политика белорусского руководства доведет страну до кровавого противостояния, уверены эксперты. Дерусификация по украинскому сценарию, которую начал президент Александр Лукашенко, болезненно аукнется республике и ее гражданам.



Москва пока не смогла склонить Минск к интеграции. Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача не реализована, констатировал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Сохранить лицо подписанием формальных договоренностей у Кремля не получится, считает эксперт.



Сохранение Александра Лукашенко во власти приведет к резкому обострению ситуации в республике, считает Шишкин. Он прогнозирует: в стране прольется кровь даже в самом лучшем для Батьки варианте, когда Запад берет его режим на содержание по примеру Польши.

Но в таком случае во власти он долго не продержится, уверен эксперт. Запад потребует ликвидации социально-политической системы республики. "Белорусское чудо будет принесено в жертву незалежности", – цитирует Шишкина портал "ПолитНавигатор".

Ситуацию в республике может раскачать и дерусификация, которую Минск проводит по украинскому сценарию, отметил политолог. Эксперт напомнил, что языковой вопрос был одним из катализаторов восстания в Донбассе.

"Курс, который взял Лукашенко, неизбежно ведет к крови. Он превращается во врага белорусского народа ради химеры незалежности от России", – подчеркнул Шишкин.

"Лукашенко одобрил срочный кредит на $500 млн".



Нищедрот выпросил деньги под свои выборы". Россия уже не даёт, таки он решил у китайцев до зарплаты перехватить. Эти его быстро отучат работать по льготно-невозвратной схеме.. — Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 14, 2019

В начале декабря президент Белоруссии провел переговоры в Сочи со своим российским коллегой. Лукашенко в очередной раз проявил упертость и недоговороспособность. Лидер соседней республики отказался согласовывать ряд спорных моментов по интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия невыгодны Минску.