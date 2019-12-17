Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным

К 20 декабря националисты говорят очередные акции протеста.
Однако антироссийский угар на прошлых акциях оппозиции, кажется, напугал даже
их организаторов.
Сопредседатель общественно-политической организации "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский призвал участников акций воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес Москвы. "Это будет акция за мир между народами России и Беларуси", – передает его слова "Радио Свобода".
По мнению журналистов, белорусские националисты пытаются заигрывать с Москвой за спиной у официального Минска. "Лукашенко просчитался: белорусская оппозиция начала заигрывать с Россией" – материал с таким заголовком опубликован на портале "ПолитНавигатор".
Белорусский лидер надеется использовать радикалов как козырь в торге с Россией. Но оппозиция, вероятно, хочет исполнять самостоятельную роль и договариваться с Кремлем в обход Лукашенко.
Националисты намерены митинговать 20 декабря на Октябрьской площади в центре Минска. Там же соберутся сторонники интеграции с Россией. Среди них – коммунисты, которые призвали объединить Россию, Белоруссию и Украину в новое федеративное государство.
Минск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с Россией— Людмила Шевченко (@LjukaSheva) December 8, 2019
Несмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.
История вступила в следующий виток спирали? pic.twitter.com/UT2mhmZ1g5
В начале декабря Александр Лукашенко провел переговоры в Сочи с Владимиром Путиным. Белорусский лидер в очередной раз проявил упертость и недоговороспособность. Он отказался согласовывать ряд спорных моментов по интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия невыгодны Минску.
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