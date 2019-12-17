Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным

К 20 декабря националисты говорят очередные акции протеста. Однако антироссийский угар на прошлых акциях оппозиции, кажется, напугал даже их организаторов.



Сопредседатель общественно-политической организации "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский призвал участников акций воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес Москвы. "Это будет акция за мир между народами России и Беларуси", – передает его слова "Радио Свобода".

По мнению журналистов, белорусские националисты пытаются заигрывать с Москвой за спиной у официального Минска. "Лукашенко просчитался: белорусская оппозиция начала заигрывать с Россией" – материал с таким заголовком опубликован на портале "ПолитНавигатор".

Белорусский лидер надеется использовать радикалов как козырь в торге с Россией. Но оппозиция, вероятно, хочет исполнять самостоятельную роль и договариваться с Кремлем в обход Лукашенко.

Националисты намерены митинговать 20 декабря на Октябрьской площади в центре Минска. Там же соберутся сторонники интеграции с Россией. Среди них – коммунисты, которые призвали объединить Россию, Белоруссию и Украину в новое федеративное государство.

Минск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с Россией

Несмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.

История вступила в следующий виток спирали? pic.twitter.com/UT2mhmZ1g5